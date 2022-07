Schluss mit 27: Chris Carson beendet Karriere

#17: NFL Preview – Steile Thesen zur AFC & NFC SOUTH

Es ist Preview-Zeit bei "Icing the kicker"! So langsam ist die neue NFL-Saison am Horizont zu sehen - und wir nehmen uns zum Start unseres Ausblicks auf die kommende Spielzeit den Süden vor. Welche steilen Thesen stellen Daniel (als Urlaubsvertretung für Kucze), Detti und Michael zur NFC und AFC South auf? Hat Brady in Tampa die Waffen für seinen 8. Ring? Ist Malik Willis schon bereit für die NFL bei den Titans? Und hat Davis Mills das Zeug zum Franchise-Quarterback für die Houston Texans..? NFC South: ab 5:10 Min. AFC South: ab 47:35 Min. Die nächste Folge von „Icing the kicker” gibt es am 28. Juli.