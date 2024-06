Schluss in Bochum: Stoppschild für Antwi-Adjei

Unter Peter Zeidler wird Stürmer Christopher Antwi-Adjei nicht mehr zum Bochumer Kader gehören. Dabei schien die Vertragsverlängerung schon beschlossen.

Keine Zukunft in Bochum: Christopher Antwi-Adjei. IMAGO/Beautiful Sports

Diese Wendung kommt durchaus überraschend, dürfte aber im Zusammenhang mit der Verpflichtung des neuen Trainers stehen. Denn eigentlich liefen die Verhandlungen zwischen dem Klub und dem in Hagen geborenen Flügelstürmer, der vor drei Jahren vom Zweitligisten SC Paderborn gekommen war, schon länger. Eine Einigung schien nur noch Formsache zu sein.

Offenbar aber hat Peter Zeidler andere Überlegungen, und die sind durchaus nachvollziehbar. So steht zum Beispiel die Verpflichtung von Nachwuchsmann Samuel Bamba von Borussia Dortmund II bevor, ebenfalls ein Stürmer, der Top-Speed mitbringt, aber eben auch zehn Jahre jünger ist als Antwi-Adjei.

Keine Weiterentwicklung bei "CAA"

Logisch: Bamba besitzt noch reichlich Entwicklungspotenzial, bei "CAA" sieht die Sache schon anders aus. Der ist zwar ein äußerst angenehmer Typ, intern überaus beliebt, hat sich allerdings sportlich kaum weiterentwickelt. In einer starken Phase lieferte er mit spektakulären Einwürfen die Vorarbeit zu mehreren Treffern, brachte auch immer etwas Frisches ins Spiel, wenn er eingewechselt wurde.

Insgesamt aber war der Sprinter zu wenig torgefährlich, rannte sich des Öfteren fest; nun also setzt der neue Trainer nicht auf ihn und stützt damit unter anderem auch den geplanten Kurs, den Kader nach und nach zu verjüngen. Zuerst berichtete die WAZ über diese Personalie.

Koerdt-Vertrag "beweist Qualität des Talentwerks"

Dagegen unterschrieb Mittelfeld-Talent Lennart Koerdt seinen ersten Profivertrag. Der offensive Mittelfeldspieler hat in der vergangenen Saison schon mehrfach bei den Profis mittrainiert und in Testspielen mitgewirkt.

"Lennart ist ein großes Talent mit viel Entwicklungspotenzial", urteilt Sportdirektor Marc Lettau. "Wir freuen uns, einen weiteren Spieler aus unserem eigenen Nachwuchsbereich an die Profis heranzuführen. Das beweist sowohl die Qualität des Talentwerks als auch die Durchlässigkeit nach oben."



Der 1,87 Meter lange Mittelfeldmann, dessen Vertrag bis 2027 läuft, spielt schon seit der U-15 in Bochum. Nun also gehört er zu den Nachwuchs-Spielern, die unter Peter Zeidler beim VfL den nächsten Schritt bewältigen sollen.