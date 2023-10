Schlüter: "Das ist das größte Weihnachtsgeschenk"

Serienmeister SKN St. Pölten hat es erneut in die Gruppenphase der Champions League geschafft. In drei Qualifikationsspielen haben die "Wölfinnen" nur ein Gegentor kassiert.

Im Vorjahr zwängten sich die SKN-Frauen dank eines Traumtors von Mateja Zver gegen Kuopion in der 118. Minute am letzten Drücker rein in die Gruppenphase der Champions League. Diesmal hatte Österreichs Serienmeister die Tür in die Eliteliga im Play-off gegen Valur Reykjavik schon im Hinspiel weit aufgestoßen (4:0) und marschierte Mittwochabend mit einer 0:1-Heimniederlage gegen die Isländerinnen sicher durch.

Dabei fehlte den Niederösterreicherinnen im Rückspiel quasi die komplette Innenverteidigung: Alexandra Biroova pausierte wegen einer Kopfverletzung und Kapitänin Jennifer Klein musste nach nicht einmal einer halben Stunde wegen Schwindelgefühlen raus. Allzweckwaffe Julia Tabotta (meist auf einer Außenbahn) machte dann aber auch im Zentrum gemeinsam mit Diana Lemesova einen guten Job und Anna Johanning eben die rechte Abwehrseite dicht.

Carina Schlüter war bei den Flanken stets zur Stelle. Tom Seiss

"Die Mannschaft hat die Positionswechsel prima gelöst. Das zeigt auf jeden Fall auch unsere mentale Stärke", freute sich Torfrau Carina Schlüter im Gespräch mit dem kicker. Vor 984 Zuschauern (darunter einige Kommilitonen ihrer neuen Universität in Krems) war sie gegen die athletischen Isländerinnen vor allem bei den gefährlichen Flanken stets zur Stelle, beim Gegentor ließ ihr Lise Dissing keine Chance.

Letztlich kassierte Schlüter in drei Qualifikationsspielen nur einen Treffer: "Ein bisschen ärgerlich ist das Tor schon, aber wir haben eine kämpferisch sehr gute Leistung abgeliefert und sind überglücklich, dass wir unser großes Ziel, die Gruppenphase, erreicht haben."

Damit fällt für die "Wölfinnen" aus St. Pölten (jene aus Wolfsburg scheiterten an Paris FC) die Winterpause quasi flach und die Weihnachtspause endet am 2. Jänner. Darauf angesprochen muss Schlüter herzhaft lachen: "Das ist gar kein Problem! Das ist das größte Weihnachtsgeschenk, wieder bei den ganz Großen mitmischen zu dürfen." Mit potenziellen Gegnern hat sie sich noch gar nicht befasst. Freitag ist Lostag, der SKN St. Pölten befindet sich in Topf 3.

Brancao wünscht sich Frankfurt

SKN-Trainerin Liese Brancao hat schon einen konkreten Wunsch. Aus Topf 4 (AFC Ajax, Eintracht Frankfurt, Paris FC, SK Brann) hätte sie gerne: "Eintracht Frankfurt. Da können wir wieder viel lernen. Und wenn alles passt, haben wir in diesen Spielen vielleicht auch eine kleine Chance."

