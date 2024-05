Schlüsselfigur Plea in der Pflicht

2024 ist bisher nicht das Jahr von Alassane Plea. Die Probleme des Franzosen sind mit ein Grund für die sehr schwache Rückrunde von Borussia Mönchengladbach. Im Kampf um den Klassenerhalt muss der 31-Jährige endlich wieder zünden.

Alassane Plea ist einer der wenigen Unterschiedsspieler im Kader der Borussia. An guten Tagen kann der Offensivspieler alles sein: Kreativer Kopf der Mannschaft, Ballverteiler, Vorlagengeber, Torjäger. Aber auch Plea läuft nach einer guten Hinserie seiner Top-Form hinterher.

Dabei begann das Jahr 2024 für ihn gar nicht mal so schlecht. Mit zwei Assists an den ersten beiden Januar-Spieltagen gegen Stuttgart (3:1) und Augsburg (1:2) stockte Plea sein Scorerkonto direkt weiter auf und stand bei starken sieben Treffern und fünf Torvorlagen nach der 18. Runde. Dann kam die Verletzung am Fuß - und mit ihr der Bruch in Pleas Leistungen für die nächsten Saisonmonate.

Pause am 19. und 20. Spieltag. Nur ein 45-minütiger Einsatz am 21. Spieltag. Dann wieder Pause vom 22. bis zum 27. Spieltag. Im Grunde war Plea beinahe die kompletten Monate Februar und März raus. Und seitdem fällt es ihm schwer, wieder Fahrt aufzunehmen und Borussias Offensivspiel als spielmachender Stürmer wie gewohnt zu lenken. Nur ein weiterer Assist kam noch dazu, beim 3:4 bei der TSG Hoffenheim vor knapp zwei Wochen. Auf einen eigenen Treffer wartet Plea sogar schon seit fast fünf Monaten: Es war am 9. Dezember im Auswärtsspiel bei Union Berlin (14.Spieltag), als er bei Gladbachs 1:3-Niederlage den einzigen Treffer der Fohlenelf erzielte.

"Durch den längeren Ausfall hat er an Rhythmus verloren"

Gleichwohl ist gerade Plea als Unterschiedsspieler in der aktuell prekären Situation gefragt. Trainer Gerardo Seoane nimmt den Routinier in die Verantwortung. "Lasso ist ein extrem wichtiger Spieler, was die Verbindung zwischen Mittelfeld und Angriff sowie das Thema Kreativität angeht. Er hat zuletzt nicht immer sein Potenzial abrufen können. Durch den längeren Ausfall hat er an Rhythmus verloren. Es wäre wichtig, dass Spieler wie er, die eine hohe Qualität mitbringen, in den letzten drei Partien wieder performen", sagte der VfL-Coach in der Pressekonferenz am Donnerstag.

Ob bei Plea am Samstag in Bremen der Knoten endlich platzt? Vielleicht sogar die lange Zeit der Torlosigkeit endet? Obwohl die Borussen die letzte Auswärtsfahrt an die Weser nicht in bester Erinnerung haben wegen des 1:5-Debakels in der vergangenen Saison, so verbindet Plea doch auch positive Erlebnisse mit dem Weserstadion: Im November 2018 gelang ihm sogar ein Dreierpack in Bremen, die Borussia besiegte Werder mit 3:1.