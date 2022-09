Schlüsselbeinbruch: Viktoria Köln muss auf Hemcke verzichten

Benjamin Hemcke fehlt Viktoria Köln wohl länger. Der 19-Jährige hat sich schwer an der Schulter verletzt.

Vor rund einem Monat, beim spät kassierten 1:1 gegen 1860 München, absolvierte Benjamin Hemcke als Joker sein bislang letztes Pflichtspiel für Viktoria Köln. In diesem Jahr wird wohl keines mehr dazukommen.

Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat sich laut Klubangaben das Schlüsselbein gebrochen "und wird vermutlich in diesem Jahr nicht mehr auf dem Platz stehen können", heißt es.

Vertragsende im kommenden Sommer

Hemcke, der bei all seinen neun Drittliga-Partien nie über die gesamte Spieldauer auf dem Platz stand, wird auf diesem dieses Jahr also nicht mehr in einem Pflichtspiel agieren. Kommenden Sommer läuft der Vertrag der Nummer 34 aus. Für Hemcke wäre Spielzeit also durchaus wichtig.