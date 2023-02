Schlüsselbeinbruch: KSC muss längere Zeit auf Choi verzichten

Beim Aufwärmen vor dem 3:0-Auswärtssieg des Karlsruher SC beim SV Sandhausen hatte sich Kyoung-Rok Choi schwer an der Schulter verletzt. Der Mittelfeldspieler wird dem Tabellen-11. mehrere Wochen fehlen.

Ein schmerzhafter Rückschlag für den Karlsruher SC: Mittelfeldspieler Kyoung-Rok Choi verletzte sich beim Aufwärmen vor dem Zweitliga-Spiel beim SV Sandhausen an der rechten Schulter. Eigentlich hätte der 27-Jährige von Beginn an auflaufen sollen, ihn ersetzte in der Startformation kurzfristig Paul Nebel.

Wie die Karlsruher noch am Sonntag bekannt gaben, hatte sich bereits während der Partie, die der KSC mit 3:0 gewann und schließlich zur Entlassung von SVS-Coach Alois Schwartz führte, Chois Diagnose manifestiert: Schlüsselbeinbruch. Laut Angaben von Teamarzt Dr. Marcus Schweizer soll Choi zeitnah operiert werden. Über die genaue Ausfalldauer des Südkoreaners machte der KSC bisher keine Angaben.

Nicht der erste langwierige Verletzung für Choi in dieser Saison

Choi absolvierte in der aktuellen Saison nur acht Zweitliga-Spiele für die Badener (kicker-Durchschnittsnote 3,86). Zuvor fehlte der Mittelfeldmann den Karlsruhern bereits über weite Strecken der Hinrunde wegen Rückenproblemen, erst Mitte Oktober war Choi in den Kader von Trainer Christian Eichner zurückgekehrt.