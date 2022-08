Schlüsselbeinbruch: Dreispringer Heß sagt EM-Start ab

Kurz vor dem Start der European Championships in München muss Max Heß seinen Start absagen. Der ehemalige Dreisprung-Europameister hat sich bei einer Trainingseinheit einen Schlüsselbeinbruch zugezogen.

Bei einer seiner letzten Trainingseinheiten vor den European Championships Munich, die am 11. August beginnen, ist Heß unglücklich auf die Schulter gestürzt und hat sich dabei den Schlüsselbeinbruch zugezogen. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband am Dienstag mitteilte, wird der Chemnitzer nach einer notwendigen Operation für mehrere Wochen ausfallen. «Das ist besonders bitter, weil er gerade wieder richtig gut in Fahrt kam", sagte sein Trainer Harry Marusch.

Heß hatte 2016 mit einer Weite von 17,20 Metern EM-Gold in Amsterdam gewonnen. Bei den Weltmeisterschaften Ende Juli in Eugene (USA) hatte der 26-Jährige des LAC Erdgas Chemnitz als 13. des Vorkampfes das Finale um vier Zentimeter verpasst.