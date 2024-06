"Schlüssel zum Erfolg": FSV Frankfurt verlängert frühzeitig mit Görner

Der FSV Frankfurt schafft frühzeitig Klarheit auf der Trainerposition und hat den bis 2025 laufenden Vertrag mit Tim Görner vorzeitig verlängert.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Transfers

In exakt 77 Regionalliga-Spielen stand Tim Görner beim FSV Frankfurt bislang an der Seitenlinie. Dass der 28-Jährige die dreistellige Marke knackt, ist neuerdings ein großes Stück wahrscheinlicher geworden. Die Bornheimer haben den bis 2025 laufenden Vertrag nun vorzeitig verlängert. Dem baldigen Inhaber der Pro-Lizenz steht künftig der bisherige U-15-Trainer Kevin Kühn zur Seite. Der restliche Stab inklusive des medizinischen Personals bleibt auch an Bord.

Der FSV begründet den Schritt damit, dass nach Görners Amtsübernahme im März 2022 ein Aufwärtstrend einsetzte. Zuerst führte der Coach die Frankfurter aus der Abstiegszone, ehe die Saison 2022/23 mit Platz 5 und dem Hessenpokal-Sieg sehr erfolgreich endete. In der abgelaufenen Spielzeit steckte der FSV zwar lange Zeit im Abstiegskampf, doch schlussendlich glückte noch der Sprung auf einen soliden neunten Platz.

Diese Entwicklung will Görner weiter vorantreiben, wie er in einer Meldung selbst verrät: "Wir haben es gemeinsam geschafft, den FSV auf einen guten Weg zu führen, und unser Ziel muss es sein, diesen Weg nachhaltig zu bestreiten, um den FSV wieder dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren."

Eine "langfristige Vision"

Auch Geschäftsführer Robert Lempka ist von Görners Wirken angetan und sieht die Vertragsverlängerung als Teil der Vereins-Philosophie: "Wir sind fest davon überzeugt, dass Kontinuität auf dem Trainerposten der Schlüssel zum Erfolg ist. Unser Verein verfolgt eine langfristige Vision, welche das Trainerteam teilt und intensiv daran arbeitet, unsere Ziele zu verwirklichen. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für zukünftige Erfolge."

Auch aus der Mannschaft gab es eine erste Reaktion auf die Vertragsverlängerung mit dem Chef-Coach. Kapitän Ahmed Azaouagh kündigt an: "Die Entscheidung des Vereins, mit dem Trainer- und Funktionsteam langfristig zu planen, motiviert uns als Mannschaft weiter hart zu arbeiten, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen."