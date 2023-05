Schlüssel gegen Union: Was sich Freiburg von Augsburg abschauen kann

Das Thema Champions League und damit zusätzlichen Druck will Christian Streich vor dem Spiel bei Konkurrent Union nicht an sich heranlassen. Dafür sagt Freiburgs Trainer, was Augsburg beim 1:0-Sieg über die Berliner gut gemacht hat und nennt den aktuellen Stand beim Personal.

Streich weiß natürlich, wie die Tabelle aussieht und, dass das direkte Duell bei punktgleichen Unionern am Samstag erheblichen Einfluss auf das Rennen um die Champions-League-Qualifikation haben kann. Doch trotz der wie in der vorigen Saison vorhandenen, großen Chancen auf diesen historischen Schritt - vor einem Jahr erwies sich ausgerechnet Union als Stolperstein am 33. Spieltag - lässt Freiburgs Trainer das Thema nicht an sich heran.

"So viel Energie wie möglich"

Auch, um sich vor potenziell zusätzlichem Druck zu schützen. "Ich habe bis jetzt keinen Druck verspürt, weil ich mich fernhalte von jeglichen Informationen, die mich nicht weiterbringen", sagt Streich, der sich derzeit nur auf die Arbeit im Trainerteam und mit seiner Mannschaft konzentriere. Es gehe vor allem darum, sich so vorzubereiten, dass seine Spieler am Samstagnachmittag an der Alten Försterei mit "so viel Energie wie möglich auf den Platz" gehen können.

Streich hält bei aller Anspannung eine positive Grundstimmung für angebracht. Bei beiden Teams angesichts der jeweils starken bisherigen Saisonausbeute mit 56 Punkten. "Es ist kein Duell: Wer verliert, steigt ab. Das wäre eine ganz andere Form von Druck", betont der auch leidvoll von mehreren Kämpfen um den Ligaverbleib geprägte Fußballlehrer: "Wenn du das, sowohl wir als auch Union, nicht als freudiges Ereignis in Anführungszeichen mitnimmst … Wann kommen wir nochmal in so eine Situation?" Man dürfe sich keine hypothetischen Gedanken machen nach dem Motto: Was passiert, wenn …? Sondern einfach spielen.

"Gute Mischung aus langen und kurzen Bällen"

Bei der Art und Weise kann sich der SC am eigenen starken Auftritt beim 4:1-Hinspielsieg orientieren, aber auch am 1:0-Erfolg des FC Augsburg über Union am vergangenen Samstag. "Augsburg hatte eine gute Präsenz und Dynamik im Spiel, war sehr wach. Sie hatten eine gute Mischung aus langen und kurzen Bällen, beim schnell ausgeführten Einwurf haben sie es super gemacht, dass sie dann das Tor schießen", lobte Streich das Team von Enrico Maaßen auf Basis seiner Analyse dieser Partie.

"Sie waren einfach allumfassend auf Augenhöhe mit Union, hatten das Momentum mit dem Tor und haben es dann mit allem, was sie hatten, verteidigt. Aber sie sind auch nach dem 1:0 immer wieder gefährlich geworden, hatten einfach gute Phasen im Spiel, die es Union schwer gemacht haben", führte Streich weiter aus und bekräftigte, dass es vor allem im athletischen Bereich gelte, dagegenzuhalten, bei Kopfballduellen und dem Kampf um zweite Bälle.

Noch kein Freiburger Sieg bei Union in der Liga

Ein weiterer Schlüssel: "Und Augsburg hat es oft geschafft, die Umschaltmomente von Union zu verhindern, weil sie vorne gut gepresst haben oder so gut gestaffelt standen, dass sie die langen Bälle abfangen konnten." Sollte sein Team so ähnlich auftreten, wird es vielleicht etwas mit dem ersten Sieg in Berlin-Köpenick beim sechsten Versuch in der Liga (zweimal 2. Liga). Gewonnen hat der SC dort bisher nur im DFB-Pokal, 2004 mit 4:0.

Am Samstag kann Streich wieder mit Profis rechnen, die beim 0:1 gegen Leipzig fehlten. Roland Sallai steht nach seiner Denkpause - "das bleibt intern, war aber nichts Dramatisches" - wie erwartet wieder zur Verfügung. Während es bei Ritsu Doan (Kapselprobleme im Knie) "gut sein kann, dass es klappt", werde die Zeit beim zuletzt kranken Philipp Lienhart "eher nicht reichen". Beide trainierten unter der Woche zumindest eingeschränkt. Weitere SC-Profis hatten laut Streich jüngst mit Infekten zu kämpfen, was ebenfalls Einfluss auf die Startelf- und Bankbesetzung haben könne.