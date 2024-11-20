Schlotterbecks "Spitzenwert" in der Gruppenphase - Undavs bemerkenswerte Quote

Mit ihren Leistungen in der Nations-League-Gruppenphase hat die deutsche Nationalmannschaft den starken Gesamteindruck des Länderspieljahres abgerundet. Ein statistischer Ausflug.

Wenn ein Spieler in der Gruppenphase gefragt war, dann Bayerns Antreiber Joshua Kimmich. Der Kapitän und Fixpunkt unter Bundestrainer Julian Nagelsmann avancierte in den sechs Partien zum Vielspieler, 478 von möglichen 540 Minuten stand er auf dem Rasen. Auf den Plätzen folgen die Leverkusener Robert Andrich (405) und Florian Wirtz (402).

Die Statistik der Top-Torschützen zeigt die Ausgeglichenheit und Unberechenbarkeit der DFB-Elf, die mit 18 Treffern die zweitmeisten der Gruppenphase erzielte. Oder fehlt ein klassischer Vollstrecker wie Schwedens Viktor Gyökeres, der mit neun Treffern in sechs Spielen die Torschützenliste anführt? Bei Deutschland stehen nach der Gruppenphase Wirtz und Stuttgarts Stürmer Deniz Undav mit je drei Treffern ganz oben. Dabei ist allerdings speziell Undavs Quote bemerkenswert - im Gegensatz zu Wirtz (sechs Einsätze) stand er nur zweimal auf dem Rasen.

Der beste Vorbereiter im deutschen Team war Wirtz, der mit vier Vorlagen nur knapp hinter dem Spitzenreiter in dieser Kategorie - Gyökeres mit fünf Assists - ins Ziel einlief. Jamal Musiala bereitete drei Treffer vor, Kai Havertz derer zwei. Die meisten Pässe in der Gruppenphase spielte wenig überraschend Fixpunkt Kimmich (357), noch vor Andrich (329) und Dortmunds Pascal Groß (301). Die beste Quote der Spieler mit mindestens 100 Pässen wies Leverkusens Jonathan Tah (95,3 Prozent) auf.

Podcast Die Nations League: Relevant oder egal? Seit 2018 gibt es die Nations League, nach wie vor ist sie umstritten. Heute wollen wir mit kicker-Redakteur Niklas Baumgart die Frage klären: Nations League- ist das gut oder kann das weg? alle Folgen

Kimmich und Groß sind Herren des ruhenden Balls

Zwei klare Standardkönige hat die DFB-Elf auch: Kimmich führte elf deutsche Freistöße aus, Groß immerhin derer neun. Bei Ecken gingen zwölf auf das Konto von Kimmich, zehn auf das von Groß. Auch bei Flanken machte Kimmich mit insgesamt 30 Versuchen keiner etwas vor, Stuttgarts Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt kommt auf 16, Groß auf 14. Neun Flankens Kimmichs fanden auch einen deutschen Abnehmer, vier von Mittelstädt und sechs von Groß.

Bei Balleroberungen gibt es mit Innenverteidiger Nico Schlotterbeck einen klaren teaminternen Sieger, seine 25 erkämpften Bälle übertrumpfen auch Andrich (21) und Antonio Rüdiger (17) nicht. Im Vergleich aller Teams allerdings kommt Schlotterbeck damit nicht ansatzweise an Schwedens Innenverteidiger Isak Hien von Atalanta Bergamo heran, der bei fünf Einsätzen - nur einer mehr als Schlotterbeck - insgesamt 53 Bälle eroberte. Im Wettbewerbsvergleich verpasste Schlotterbeck mit seinem Wert knapp die Top 100.

Baumann sammelt Argumente

Bei den Torhütern sammelte Hoffenheims Stammkeeper Oliver Baumann auch deswegen Argumente, weil er bei seinen beiden Einsätzen jeweils eine weiße Weste vorweisen konnte. Der verletzte Marc-André ter Stegen hielt in zwei Auftritten einmal seinen Kasten sauber, Alexander Nübel musste in beiden Spielen hinter sich greifen.

Beim Thema Fouls gibt es auch Erkenntnisse: Havertz wurde von seinen Gegenspielern achtmal ahndungswürdig gestoppt, Kimmich siebenmal - dahinter folgt ein Trio mit Schlotterbeck, Rüdiger und Musiala (je sechsmal). Die meisten Fouls begingen derweil Tah (10), Schlotterbeck und Wirtz (8). Rüdiger und Andrich kamen beispielsweise jeweils mit nur drei Fouls aus.