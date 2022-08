Schlotterbecks Rückkehr und Bayerns Torhunger: Das bringt der 2. Spieltag

Den 2. Bundesliga-Spieltag eröffnen Freiburg und Dortmund. Am Samstag haben die Aufsteiger Bremen und Schalke ihre ersten Heimspiele. Am Sonntag wollen die Bayern dann ihre starke Frühform untermauern.

Besonderes Spiel für Schlotterbeck - Debüt von Modeste?

Eine bekannte Situation in Freiburg: Wie schon in der vergangenen Saison empfangen die Breisgauer am Freitagabend (20.30 Uhr) zum ersten Heimspiel Dortmund. 2021/22 siegten die Breisgauer mit 2:1, Spieler des Spiels damals war Nico Schlotterbeck. Der spielt nun beim Gegner und erlebt also früh ein Wiedersehen mit seiner alten Liebe. Interessante Frage beim BVB natürlich: Steht Neuzugang Anthony Modeste, der vom 1. FC Köln verpflichtet wurde, direkt in der Startelf? "Diese Verpflichtung macht sehr viel Sinn für uns", freut sich zumindest Sportdirektor Sebastian Kehl, der nun einen Ersatz für den an Hodenkrebs erkrankten Sebastien Haller gefunden hat.

Werders Serie - Herthas Wiedergutmachung?

Mit gleich fünf Begegnungen wartet die Bundesliga dann am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) auf. Die Bremer freuen sich dabei auf ihr erstes Bundesliga-Heimspiel nach dem Aufstieg. Beim 2:2 in Wolfsburg haben die Werderaner vor allem in der ersten Hälfte überzeugt. Nun droht allerdings der Ausfall von Torjäger Niclas Füllkrug, der zum Auftakt direkt traf und sich eine Muskelprellung am Oberschenkel zugezogen hat. Sein Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Mut macht dem SVW ein Blick auf die Statistik, denn in den vergangenen 28 Heimspielen gegen Stuttgart erzielte Bremen immer mindestens ein Tor. Nie zuvor hatte Werder eine so lange Heimtorserie gegen einen Verein.

Früh in der Saison ist bei Hertha schon mächtig Druck auf dem Kessel: Das Pokalaus in Braunschweig und die Derbyniederlage bei Union lassen die Arbeit für den neuen Trainer Sandro Schwarz beim Relegations-Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr direkt kompliziert werden. "Wir bekommen die Gegentore zu einfach. Das müssen wir abstellen", sagte Marvin Plattenhardt nach der Pleite bei den Eisernen. Am besten gelingt der Alten Dame das bereits am Samstag gegen Frankfurt, sonst wird es direkt noch ungemütlicher. Die Eintracht verlor zum Auftakt krachend mit 1:6 gegen die Bayern und will nun natürlich ein anderes Gesicht zeigen. Der mutige Auftritt beim 0:2 im UEFA-Supercup gegen Real Madrid macht dabei Hoffnung.

Werner-Debüt gegen Köln?

Wurde am Mittwoch in Leipzig offiziell vorgestellt: Timo Werner. IMAGO/Picture Point LE

Die einen haben ihren Topstürmer verloren, die anderen haben ihren ehemaligen Top-Stürmer wieder dazubekommen: Während die Kölner nun endgültige Gewissheit haben, dass Modeste nicht mehr zur Verfügung steht, hoffen die Leipziger fortan wieder auf Tore von Timo Werner, der vom FC Chelsea zurückkam und nun gegen den Effzeh sein Debüt feiern kann. Die Partie verspricht durchaus, ein Offensivspektakel zu werden, zumindest wenn man einen Wert vom ersten Spieltag hinzuzieht: Die beiden Teams mit den meisten Torschüssen treffen aufeinander. Leipzig gab 28 Torschüsse ab und traf nur einmal, Köln 32 und traf dreimal.

Mit Leverkusen und Augsburg treffen zwei Teams aufeinander, die am ersten Spieltag verloren - und als einzige beide Mannschaften torlos blieben. Allerdings hatte Bayer beim 0:1 in Dortmund auch Pech, Augsburg unterlag dagegen deutlich mit 0:4 gegen Freiburg. Favorisiert ist zweifelsohne die Werkself, die im Schnitt gegen Augsburg 2,4 Tore pro Partie erzielt - gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten sind es sonst mehr als zwei.

Komplettiert wird der Bundesliga-Nachmittag vom Duell zwischen Hoffenheim und Bochum. Die TSG legte auf der linken Seite nochmal nach und holte als Ersatz für David Raum Angelino aus Leipzig. Nach Niederlagen zu Beginn streben nun beide Teams den ersten Dreier an. Das macht den Gästen Mut: Im Schnitt holte der VfL gegen Hoffenheim zwei Punkte pro Spiel in sechs Duellen - gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten ist der Punkteschnitt für Bochum so hoch.

Schalkes Heimpremiere gegen Gladbach

Wie auch Bremen feiert am Samstagabend (18.30 Uhr) Schalke seine Heimpremiere nach dem Aufstieg. Nach dem 1:3 in Köln, als die Knappen auch Pech bei der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung hatten, soll es nun die ersten Punkte nach der Rückkehr ins Oberhaus geben, allerdings muss S04 auf den rot-gesperrten Dominick Drexler verzichten. Mit Gladbach haben die Knappen jedoch eine harte Nuss zu knacken, denn die Fohlen haben beim 3:1 zum Auftakt gegen Hoffenheim eine gute Frühform unter Beweis gestellt. Die Vertragsverlängerung von Nationalspieler Jonas Hofmann unter der Woche war das nächste positive Zeichen. "Ich habe in der Vorbereitung gemerkt: Hier entsteht wieder was, da steckt ein Plan dahinter", sagte der Offensivmann. Diesen Plan wollen die Fohlen auch auf Schalke zeigen.

Nehmen die Bayern auch Wolfsburg auseinander?

Der Fußball-Sonntag in der Bundesliga beginnt am Nachmittag (15.30 Uhr) mit dem Duell zwischen Mainz und Union. Beide Mannschaften siegten am ersten Spieltag und gehen daher mit Rückenwind ins Spiel. In der gesamten Vorsaison kassierten die Mainzer nur zwei Heimniederlagen - eine davon beim 1:2 gegen Union Berlin am 7.?Spieltag. Das werden die Berliner mit Sicherheit wiederholen wollen. Noch ein kleines Schmankerl aus der Statistik: Ihren ersten Auswärtssieg in der Bundesliga feierten die Unioner in Mainz, am 9.?November 2019 feierte Union bei den Rheinhessen einen 3:2-Erfolg, Christopher Trimmel bereitete damals alle drei Union-Treffer vor.

Abgerundet wird der Spieltag am Sonntagabend (17.30 Uhr) mit dem Heimspiel der Bayern gegen Wolfsburg. Und nach dem 6:1 in Frankfurt muss schon fast gefragt werden: Nimmt der FCB auch die Wölfe auseinander? "Das war einwandfrei. Wenn man hier 6:1 gewinnt - das war ein Auftakt nach Maß", freute sich Thomas Müller nach dem Saisonauftakt. Und für einige Bayern-Tore gegen Wolfsburg spricht auch Folgendes: In den letzten 28 Duellen mit dem VfL erzielten die Münchner immer mindestens ein Tor, trafen insgesamt 80-mal. Nie zuvor hatte der FCB eine so lange Torserie gegen ein Team. Besonders Müller spielt gegen die Wölfe gerne, in 24 Partien gegen Wolfsburg sammelte er schon 24 Scorerpunkte.