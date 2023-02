Schlotterbecks Lob an den Teamkollegen: "Jule spielt eine herausragende Saison"

Vor der Saison noch galt Julian Brandt im BVB-Umfeld als potenzieller Verkaufskandidat, inzwischen drückt er dem Spiel der Borussia mehr und mehr seinen Stempel auf. Auch beim 5:1-Sieg über Freiburg ging der 26-Jährige voran. Mit und gegen den Ball.

Bei der kommenden Oscar-Verleihung gilt der Film "Everything Everywhere All At Once" als Geheimtipp. Es geht um eine Putzfrau, die sich plötzlich in diversen Paralleluniversen wiederfindet und die Welt retten muss. Klingt ziemlich verrückt - erinnert aber ein Stück weit an Julian Brandts derzeitige Rolle bei Borussia Dortmund.

Jahrelang galt der Nationalspieler als hochbegabte Offensivkraft, die punktuell Magie versprühen konnte, aber viel zu wenig Konstanz in ihrem Spiel zeigte. Doch der Brandt aus der Saison 2022/23 ist plötzlich ein ganz anderer. Seit Edin Terzic mit ihm zusammenarbeitet, blüht der 26-Jährige mehr und mehr auf - und zeigt Qualitäten, die vorher noch nicht mit ihm in Verbindung gebracht wurden. Wie die besagte Putzfrau aus dem Film spielt er inzwischen mehrere Rollen beim BVB. Und das oft gleichzeitig: Er ist der Kreativkopf in der Offensive, gefährlicher Standardschütze und umtriebiger Arbeiter gegen den Ball in Personalunion. Zuletzt zu bestaunen am Samstag beim klaren 5:1-Erfolg über den SC Freiburg.

"Herausragende Standards": Schlotterbeck lobt Brandt

"Jule ist neben Jude Bellingham unser Spieler bisher. Er spielt eine herausragende Saison", verteilte BVB-Abwehrspieler Nico Schlotterbeck anschließend ein dickes Lob an seinen Mitspieler. "Was er vorne zuläuft. Welche Wege er geht. Er hat sich defensiv brutal weiterentwickelt. Er hält fast jeden Ball. Und erarbeitet sich Tore." Auch gegen Freiburg traf Brandt, noch dazu äußerst sehenswert aus der Distanz. Doch für den Spielverlauf noch wertvoller waren seine Ecken: Gleich drei davon führten im Anschluss zu Dortmunder Treffern - Vereinsrekord. Und das ist einer Disziplin, die bis vor kurzem noch nicht zu den Stärken der Borussia zählte. "Jule schießt herausragende Standards", urteilte Schlotterbeck. Es ist ein Fortschritt, der auch Armin Reutershahn, dem neuen Co-Trainer des BVB, zugerechnet werden darf.

In Brandt allerdings fand er einen gelehrigen Schüler, der in seinem vierten Jahr in Dortmund den Schritt schaffte hin zu einem verlässlichen und gereiften Mannschaftsspieler. Fünf Tore und vier Assists gelangen ihm in seinen bisherigen 19 Bundesliga-Einsätzen in dieser Saison, dazu vier vorletzte Pässe, die zu Toren führten. Seine Laufstärke und inzwischen auch seine Bissigkeit im Gegenpressing sind weitere wichtige Faktoren für das Spiel von Borussia Dortmund, das er mehr und mehr prägt.

Kehl freut sich über Brandts "tolle Entwicklung"

"Jule", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Freiburg-Spiel, "hat eine tolle Entwicklung genommen. Er ist viel stabiler, robuster und präsenter. Dass er ein toller Fußballer ist, wussten wir immer. Jetzt zeigt er es über einen längeren Zeitraum." Dieser Wandel zu mehr Konstanz kam potenziell genau zur richtigen Zeit: 2024 endet Brandts Vertrag beim BVB. Und anders als zu Saisonbeginn, als viele Beobachter im früheren Leverkusener noch einen Verkaufskandidaten sahen, gilt er nun als jemand, der noch über Jahre eine wichtige Rolle bei den Schwarz-Gelben spielen kann. Es gibt wahrlich schlechtere Verhandlungspositionen.