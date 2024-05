Schlotterbecks angepasste Party-Planung: "Habe kein gutes Karma bekommen"

Wie in der vergangenen Saison steht Borussia Dortmund vor einem großen Titelgewinn. Nico Schlotterbeck will es in diesem Jahr etwas anders machen.

Als sich Julian Brandt, Nico Schlotterbeck & Co. am Dienstag den Fragen von zahlreichen Medien stellten, war es etwas voller als üblich. "Man merkt, dass es etwas großes ist", sagte Brandt über das, was am Samstag in London stattfindet. Borussia Dortmund bestreitet im Wembley das wohl größte Spiel der Vereinsgeschichte seit dem Champions-League-Finale 2013, als man unglücklich gegen den FC Bayern den Kürzeren zog.

"Man kann es gar nicht ausblenden. Man bekommt so viel mit. Wembley, Real Madrid, der größte Gegner, den es im Vereinsfußball gibt, das größtmögliche Spiel", beschrieb Schlotterbeck den Rahmen der Partie, auf die sich der BVB in diesen Tagen akribisch vorbereitet, aber auch freut. "Man muss das Spiel genießen. Wenn man sich zu viel Druck macht, geht es mal schnell in die Hose", so Schlotterbeck, der weiß: "Die ganze Welt schaut auf dich, alle schauen das eine Spiel an."

Das Zusammenspiel mit Hummels

Der 24-Jährige hat in den letzten Monaten wieder zu seiner Top-Form gefunden, vor allem in den großen internationalen Spielen wusste Schlotterbeck in der Viererkette zu überzeugen. "Die Saison in der Champions League hat schon dazu beigetragen, dass der Bundestrainer mich nominiert hat." Anders als sein Nebenmann Mats Hummels wird Schlotterbeck für Deutschland an der Heim-EM teilnehmen. An seinem Ticket habe der Routinier aber großen Anteil. "Ich profitiere sehr viel von ihm, weil er ein unfassbar guter Fußballer ist. Menschlich hat er mich auch sehr gut aufgenommen. In den letzten 15 Jahren gab es kaum einen besseren auf der Position", lobte Schlotterbeck Hummels.

Ob das Duo auch in der kommenden Saison nebeneinander verteidigen wird, hängt davon ab, ob Hummels' auslaufender Vertrag verlängert wird. Sportdirektor Sebastian Kehl kündigte eine Entscheidung nach dem Finale am Samstag an. Schlotterbeck würde sich über eine Verlängerung derweil sehr freuen. "Jetzt lasse ich ihn noch in Ruhe, aber im Sommer werde ich ihn mal anrufen und auf eine positive Rückmeldung hoffen."

Was anders ist als gegen Mainz

Bevor darüber geredet wird, müssen Hummels, Schlotterbeck & Co. aber erst einmal den wohl stärksten Angriff des Planeten verteidigen. "Es wird schwer, die Offensive komplett in Schach zu halten", prognostizierte Schlotterbeck, für den es im eigenen Spiel darauf ankommen werde, "schnell den Ball laufen zu lassen."

Ein Jahr nach dem bitteren Ende im Meisterkampf hat der BVB nun die Chance, sich Europas Krone aufzusetzen. Zwar ist es ähnlich wie gegen Mainz in der vergangenen Saison ein Endspiel, die Vorzeichen seien laut Schlotterbeck diesmal aber andere. "Gegen Mainz hatten wir was zu verlieren, jetzt haben wir etwas zu gewinnen, jetzt sind wir der Underdog."

Während man sich beim BVB damals etwas zu sicher war, wäre ein Titelgewinn in diesem Jahr nichts anderes als eine Überraschung. Schlotterbeck passt seine persönlichen Vorbereitungen folglich etwas an. "Bei Partys planen bin ich etwas vorsichtiger, letztes Jahr habe ich kein gutes Karma bekommen." Höhere Mächte auf der eigenen Seite zu haben dürfte am Samstag sicherlich nicht schaden.