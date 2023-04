Schlotterbeck winkt frühes BVB-Comeback - Duo fehlt sicher

Borussia Dortmunds Engpass in der Innenverteidigung könnte sich schon gegen Eintracht Frankfurt vollständig auflösen. Dafür gibt es ein neues Sorgenkind.

Als Edin Terzic bei seiner Pressekonferenz am Donnerstag gerade über das Personal vor dem anstehenden Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt sprach, fiel das aufzeichnende Smartphone eines Medienvertreters zu Boden. Und so scherzte Borussia Dortmunds gut gelaunter Trainer kurzerhand, Thomas Meunier falle aus, weil "ihm ein Handy auf den Fuß gefallen" sei.

In Wahrheit ist Meunier aus anderen Gründen neuestes Sorgenkind beim BVB: Der Außenverteidiger, der auch verletzungsbedingt seit Oktober nur zu zwei Kurzeinsätzen in der Liga gekommen ist, hat sich eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen, als er am Samstag in der 3. Liga bei der U 23 aushalf. Kurz vor der Pause hatte der Belgier gegen Meppen (1:0) ausgewechselt werden müssen. "Er wird die nächsten ein, zwei Wochen ausfallen", so Terzic.

Neben dem 16-jährigen Winterneuzugang Julien Duranville, der sich nach langwieriger Muskelverletzung weiter im Aufbautraining befindet, ist Meunier Dortmunds einziger feststehender Ausfall für Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Das bedeutet: Theoretisch könnten gleich alle drei zuletzt angeschlagenen oder verletzten Innenverteidiger gegen Frankfurt ihr Comeback geben.

Chance bei Süle und Schlotterbeck - Modeste fraglich

Bei Mats Hummels, der beim 3:3 in Stuttgart leicht erkrankt hatte ausgewechselt werden müssen, war das bereits erwartet worden. Doch auch Niklas Süle (nach muskulären Problemen) und sogar Nico Schlotterbeck (nach Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung) winkt das Comeback. Bei Letzterem war das unlängst für Ende April angepeilt worden.

"Niko und Niklas konnten ihre Trainingsintensitäten steigern, aber da müssen wir noch abwarten, wie sich das heute anfühlt, nachdem sie gestern im Training Teile mitgemacht haben", sagte Terzic. "Um dann das Risiko so klein wie möglich zu halten, dass eine wiederkehrende Verletzung kommt. Aber es gibt eine Chance, dass alle mit dabei sind."

Ebenfalls noch ein Fragezeichen steht hinter der Verfügbarkeit von Angreifer Anthony Modeste, der sich laut Terzic "am Dienstag im Training das Knie ein bisschen verdreht" hat. Der Ex-Kölner wurde seit der WM-Pause nur viermal in der Liga eingewechselt. Zuletzt saß er dreimal in Serie über die volle Distanz auf der Bank.