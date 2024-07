Schlotterbeck: "Wenn man mich kennt, dann heißt es Attacke"

Keven Schlotterbeck (27) ist einer von bisher fünf Neuen beim FC Augsburg. Der Innenverteidiger über den Wechsel und seine Rolle.

"Schön hier" in Augsburg, findet Keven Schlotterbeck, auch wenn er noch ein bisschen Zeit benötigen wird, um seine neue Wahlheimat so richtig kennenzulernen. Seit einer Woche ist der gebürtige Schwabe nun offiziell ein Bayerischer Schwabe, nachdem er zuletzt anderthalb Jahre lang vom SC Freiburg an den VfL Bochum ausgeliehen war.

Die Sommerpause hat er genutzt, neben dem gewöhnlichen Urlaub auch Zeit mit Bruder Nico verbracht und den Nationalspieler für zwei Länderspiele bei der Heim-EM besucht. Ein bisschen Regeneration war notwendig, nachdem sich Schlotterbeck und Bochum im Regelations-Finale möglichst dramatisch gegen Zweitligist Düsseldorf behauptet hatten. "Zwei, drei Wochen" habe er gebraucht, um zu verarbeiten, "was da alles passiert ist".

Schlotterbeck sieht Augsburg als den nächsten Schritt

Schlotterbeck blickt auf eine "wunderschöne Zeit" im Ruhrgebiet zurück, "aber jetzt bin ich hier", sagt er und sieht den FCA als klaren Fortschritt für die Karriere. "Augsburg ist 13 Jahre lang nicht abgestiegen, von daher gehen wir dieses Ziel auch wieder an, möchten angreifen und schauen dann, was dabei rumkommt."

Er selbst kehrt mit hohen Ansprüchen zurück nach Süddeutschland: "Wenn man mich ein bisschen kennt, dann heißt es Attacke", versichert er und hat einen Stammplatz in der Innenverteidigung im Blick. "Ich möchte von Anfang an einer der sein, der vorweggeht, möchte natürlich in der Startelf spielen, aber da muss ich mich auf den Trainingsplatz beweisen beziehungsweise in den Tests spielen. Dann schauen wir mal, was dabei rumkommt."

Eine Wohnung in Augsburg hat Schlotterbeck bereits gefunden, bleibt bis zur Reise ins Trainingslager nach Südafrika (18. bis 28. Juli) aber noch im Hotel. "Dann hoffe ich, dass ich endlich einziehen kann, damit ich mein ganzes Privatleben hier ordnen kann." Um sich dann direkt für die erste Elf zu empfehlen.