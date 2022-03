Schlotterbeck: Warum Freiburg in Fürth nicht gut genug war

Freiburgs Nico Schlotterbeck ist inzwischen bekannt für klare Worte und wählte solche auch nach der Nullnummer bei Schlusslicht Fürth. Im Nationalteam steht er vor dem heiß ersehnten Debüt.

"Wir waren einfach nicht gut genug, um hier drei Punkte zu holen, das muss man ehrlich so sagen. Wir haben kaum Chancen herausgearbeitet und wenn wir im vorderen Drittel waren, haben wir schlechte Flanken gebracht oder waren nicht gut genug besetzt, dadurch kam nicht so viel zustande", sagte Schlotterbeck im Sky-Interview und lieferte damit eine erfrischend kritische, treffende Kurzanalyse.

Die Hauptursache für das über weite Strecken stockende Freiburger Kombinationsspiel, vor allem im Angriffsdrittel, benannte der Innenverteidiger ebenso klar: "Wir haben unsauber gespielt, hatten sehr viele einfache Ballverluste und haben uns - in der Fußball-Fachsprache - oft angeschissen. Der eine hat einen schlechten Ball zum anderen gespielt, wodurch der dann ein bisschen Probleme hatte. So kamst du kaum in diesen Flow."

Auch Schlotterbeck streute zu Beginn der Partie ungewohnte Flüchtigkeitsfehler in sein sonst so starkes Aufbauspiel ein, wirkte zunächst wie seine Kollegen etwas fahrig in der Rolle des klaren Favoriten. Der Innenverteidiger stabilisierte sich jedoch, hatte die meisten Ballkontakte im Spiel (96), wies eine insgesamt eine starke Passquote (89 Prozent) auf, beeindruckte aber vor allem mit seiner Zweikampstärke (neun von elf Duellen gewonnen), mit der er öfter brenzlige Situationen bereinigte.

"Ich bin ganz froh, dass Hoffenheim verloren hat"

Anders als in vielen anderen Spielen blieb der Freiburger Shootingstar nur offensiv diesmal ohne entscheidende Impulse. Auch, weil das mit dem FC Bayern beste Standardteam der Liga (21 Treffer) diesmal unterdurchschnittlich in seiner Königsdisziplin agierte. "Natürlich hilft dann mal ein Standard, aber da kamen wir diesmal nicht so durch, ich kam auch nicht durch, deshalb war es relativ schwer gegen Fürth", räumte Schlotterbeck ein. Wie viele Flanken blieben am Samstag auch einige Standards schon am ersten Verteidiger hängen, Experte Vincenzo Grifo erwischte in dieser Hinsicht keinen guten Tag.

"Es hätten drei sein können, jetzt ist es nur ein Punkt", ordnete Schlotterbeck das enttäuschende Resultat ein, das einen größeren Sprung im Rennen um die Europacup-Plätze verhinderte, freute sich aber über das überraschende Ergebnis eines Rivalen im Spiel bei Hertha BSC: "Ich bin ganz froh, dass Hoffenheim verloren hat, vielleicht hilft uns der Punkt am Ende, hoffentlich."

"... da freust du dich riesig, für dein Land zu spielen"

Für Schlotterbeck gibt es derweil einen weiteren Grund zur Freude, die dritte Berufung in die Nationalmannschaft. Da kann er die fehlende Wettkampfpause gut verschmerzen: "Die Saison ist lang, aber wenn der Bundestrainer anruft, beziehungsweise die Einladung kommt, da freust du dich riesig, für dein Land zu spielen." Auf seinen ersten Einsatz auf A-Level muss er jedoch noch warten, nachdem er im September und Oktober im Training einen guten Eindruck hinterlassen, sein im November geplantes Debüt aber verletzungsbedingt verpasst hatte.

Hansi Flick hat nun eine Premierengarantie ausgesprochen für den 1,91-Meter-Mann, der einen für seine Verhältnisse bescheidenen Ausblick wagt: "Ich bin stolz, dabei zu sein und ich hoffe, dass ich vielleicht meine Spielzeit bekomme und probiere da, gute Leistungen zu bringen, um dann vielleicht mit einem guten Selbstbewusstsein nach der Länderspielpause zurückzukommen." Das wäre hilfreich, denn dann empfängt der Sport-Club Schlotterbecks DFB-Kollegen vom FC Bayern. Gegen den Primus wollen die Freiburger als Außenseiter reüssieren, was ihn diese Saison schon öfter gelang - und was sie in Fürth in vertauschten Rollen leidvoll erfahren mussten.