Schlotterbeck wartet aufs Debüt, Demirovic legt Dzeko auf

Sieben Profis des SC Freiburg sind in der laufenden Länderspielphase mit ihrem Nationalteam unterwegs. Ein Angreifer rang dem Weltmeister ein Remis ab, ein Verteidiger wartet auf sein erstes Spiel.

Während die Daheimgebliebenen im Testspiel den FC Zürich mit 3:2 besiegten, sind insgesamt sieben Spieler des SC Freiburg in der Welt zwischen Israel und Island unterwegs. Eine kleine Zwischenbilanz der Nationalspieler:

Nico Schlotterbeck: Der Innenverteidiger saß in den WM-Qualifikationsspielen am Donnerstag gegen Liechtenstein (2:0) und am Sonntag gegen Armenien (6:0) jeweils 90 Minuten lang auf der Bank. Der 21-Jährige wartet als einziger Feldspieler im DFB-Kader auf seinen ersten Einsatz unter Neu-Bundestrainer Hansi Flick. Die nächste Chance auf’s Debüt für Deutschland hat Schlotterbeck am Mittwoch gegen Island (Anpfiff 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

Philipp Lienhart: Schlotterbecks Partner in der Freiburger Innenverteidigung war beim 2:0-Sieg Österreichs gegen die Republik Moldau 90 Minuten lang auf dem Platz. Beim 2:5-Debakel gegen Israel blieb Lienhart auf der Bank. Das dritte Quali-Spiel zur WM 2022 in Katar steht am Dienstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Schottland an.

Ermedin Demirovic: Mit Bosnien-Herzegowina rang der Angreifer Weltmeister Frankreich in der WM-Qualifikation ein 1:1 ab. Mittendrin: Demirovic, der 71 Minuten lang mitspielte und dem Ex-Wolfsburger Edin Dzeko den Führungstreffer auflegte. Den 1:0-Sieg im Test gegen Kuwait verfolgte Demirovic 90 Minuten lang von der Bank aus. Zum Abschluss der Länderspielphase trifft Bosnien-Herzegowina am Mittwochabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Kasachstan.

Roland Sallai: Freiburgs Offensivspieler ging mit Ungarn 0:4 gegen England unter und wurde nach 65 Minuten ausgewechselt. Auch gegen Albanien gab es in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft eine Niederlage (0:1), Sallai stand 87 Minuten lang auf dem Platz. Am Mittwochabend (Anpfiff 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft Ungarn dann noch auf Andorra.

Noah Atubolu und Kevin Schade: Die beiden Nachwuchshoffnungen gewannen mit Deutschlands U 20 mit 2:0 gegen Tschechien. Atubolu stand 90 Minuten lang im Tor, Schade ebenso lange im Sturm. Am Montagnachmittag (Anpfiff 15 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft die U20 im zweiten Freundschaftsspiel auf Norwegen.

Kiliann Sildillia: Der Abwehrspieler blieb im ersten Test von Frankreichs U 20 gegen Norwegen (0:0) auf der Bank. Am Montagnachmittag (Anpfiff 15 Uhr, LIVE! bei kicker) folgt das zweite Aufeinandertreffen mit den Skandinaviern.