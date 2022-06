Schlotterbeck vorfreudig: "Habe da jetzt richtig Bock drauf"

Zusammen mit Niklas Süle und Routinier Mats Hummels soll Nico Schlotterbeck die neue Dortmunder Innenverteidigung bilden. Nun sprach der Neuzugang über seinen Wechsel und seine Vorfreude.

Die Bilder aus dem Umfeld der deutschen Nationalmannschaft gleichen sich immer wieder: Nico Schlotterbeck lachend mit Niklas Süle, scherzend mit Karim Adeyemi, mit Julian Brandt oder Marco Reus. Der zukünftige DFB-Block bei Borussia Dortmund macht schon jetzt den Eindruck, sich bestens zu verstehen.

Der Noch-Freiburger soll beim BVB in den kommenden Jahren eine entscheidende Säule werden - und entschied sich deswegen für den Wechsel ins Ruhrgebiet. "Ich hatte super Gespräche, ob es mit Sebastian Kehl war, dem Trainer, Michael Zorc oder Hans-Joachim Watzke", berichtet Schlotterbeck nun in seinem ersten Interview für BVB-TV: "Sie haben mir den Eindruck vermittelt, dass ich hier den nächsten Schritt gehen kann. Und ich habe sehr viel über den Klub gehört, man sieht viel über die Fans und das Stadion. Das imponiert mir und deswegen habe ich die Entscheidung pro Borussia getroffen. Ich habe da jetzt richtig Bock drauf."

Und dafür gilt seine volle Konzentration: "Ich werde alles für den Verein geben - und ich werde alles dafür unterordnen." Er lege sein "Leben auf den Fußball, auf den Beruf aus", auch wenn er dabei locker bliebe: "Neben dem Platz bin ich etwas extrovertiert, habe sehr viel Spaß mit den Leuten, lasse auch mal einen Witz auf Kosten anderer da." Verstecken soll und wird sich der 22-Jährige auch im Dortmunder Star-Ensemble nicht: "Ich glaube, ich bin sehr selbstbewusst und gehe meinen eigenen Weg."

Mit den Vorbildern Hummels und Süle in einem Team

Zumal er viele Mitspieler schon kennt und sie früher sogar Vorbilder waren. "Als ich in der entscheidenden Phase, in der Jugendphase war, da war Mats Hummels einer der besten Innenverteidiger Deutschlands und weltweit. Da hat man hochgeschaut. Und wenn man jetzt mit ihm in einem Team spielen darf, dann macht das einen unendlich glücklich", sagt er und freut sich auch auf den ebenso neuen Nebenmann: "Nikki Süle ist einen Weg gegangen, den ich auch gehen will. Er ist in sehr jungen Jahren zu einem großen Klub gegangen und hat da seine Spuren hinterlassen. Das will ich versuchen, hier zu schaffen. Deswegen freue ich mich, auf beide hier zu treffen." Berührungspunkte gab es schon genug: "Mit Nikki hatte ich schon ein bisschen bei der Nationalmannschaft zu tun, wir haben uns ganz gut verstanden und von Mats habe ich mal ein Trikot in der Liga abgestaubt. Ich glaube, wir werden uns sehr gut verstehen."

Der moderne Innenverteidiger

Was sein Spiel als Verteidiger ausmacht, weiß Schlotterbeck ganz genau: "Ich will in viele Zweikämpfe gehen, was den Beruf des Innenverteidigers ausmacht. Deswegen kann man mich schon als modernen Innenverteidiger bezeichnen, ich suche gern die Zweikämpfe, mag es aber auch, den Ball zu haben und Lösungen zu finden. Das probiere ich hier in den Klub einzubringen und ich denke, das bekomme ich auch hin." Genau das ist auch gewünscht, Aggressivität und Durchsetzungsvermögen in direkten Duellen, dazu die offensiven Lösungen zum Beispiel in Form präziser Diagonalbälle.

Und das am liebsten vor einer vollen Südtribüne, die er Ende Februar 2020 als Einwechselspieler beim Sport-Club zumindest für vier Minuten erlebte, auch wenn er sagt: "Da habe ich auch nicht so gut gespielt, als ich reinkam." Das soll anders werden, wenn er zukünftig das schwarz-gelbe Trikot tragen wird. "Die Vorfreude ist brutal groß, weil du für solche Fußballspiele Fußball spielst. Ich will die nächsten Jahre hier meine Topleistung abrufen und mit den Fans im Rücken können wir etwas ganz Großes erreichen."