Schlotterbeck überragt: Noten und Einzelkritiken zu Dortmunds Sieg gegen Paris

Schiedsrichter: Anthony Taylor

kicker-Note 2,0: Lag richtig mit der frühen Gelben Karte gegen Maatsen (19.) und damit, nach Sabitzers unabsichtlichem Treffer gegen Hernandez keinen Strafstoß zu geben (20.). Klare Körpersprache, sicher in den Entscheidungen, sehr englisch in der Zweikampfbewertung - so auch beim Schubser an Füllkrug im Strafraum (64.) oder Cans Einsteigen gegen Dembelé (71.). IMAGO/PanoramiC