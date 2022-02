Schlotterbeck über Wechsel-Spekulationen: "Und dann schauen wir weiter"

1:1 hieß es nach einem packenden Fight zwischen dem SC Freiburg und Mainz 05. Nico Schlotterbeck hatte beim Führungstor ein Vergehen reklamiert, der Treffer hätte letztlich aus anderem Grund nicht zählen dürfen. Unangenehm sind dem 22-Jährigen die Wechsel-Spekulationen um seine Person.

Schlotterbeck zeigte sich mit dem Remis zufrieden. Sein Team habe nicht so gut gespielt, wie "wir es wollen", und sei kaum in gefährliche Räume gekommen. Einmal aber schon, und das entscheidend. "Ich weiß es nicht, ich bin ja kein Stürmer", kann sich der Innenverteidiger auf Nachfrage von "Sky" den Torriecher von Joker Nils Petersen, der kurz nach seiner Einwechslung zum Ausgleich traf (69.), nicht erklären. "Nils ist wie er ist, bringt enorme Qualität im Strafraum mit und schleicht sich von seinem Gegner weg."

Das habe ich im Spiel gar nicht gesehen, aber es ist ganz klar Abseits. Nico Schlotterbeck

Zuvor hatte der Führungstreffer des FSV durch Alexander Hack (31.) bei Schlotterbeck für Diskussionsstoff gesorgt, der ein Handspiel reklamiert hatte. Tatsächlich war die Hand nicht im Spiel, nach Ansicht der Fernsehbilder aber wurde bei Aarons Flanke eine Abseitsstellung des späteren Torschützen offensichtlich. "Das habe ich im Spiel gar nicht gesehen, aber es ist ganz klar Abseits", urteilte der Freiburger Innenverteidiger über den Treffer, der der VAR-Überprüfung stand gehalten hatte. Zu Unrecht, wie Referee Deniz Aytekin nach Spielende gestand.

Schlotterbeck sind Transfer-Gerüchte unangenehm

Zum Schluss äußerte sich Schlotterbeck noch zu den Transfer-Gerüchten um seine Person. "Zurzeit wird sehr viel über mich geredet. Ich mag das nicht so, weil es um den Verein geht, ich will mit dem SC Freiburg eine erfolgreiche Saison spielen."

Im Interview wurde der Nationalspieler damit konfrontiert, dass Jochen Saier gesagt habe, dass man wohl mit einem Abgang rechnen muss. Der Sportvorstand habe diesbezüglich bereits einige Telefonate in diesem Winter geführt, äußerte sich Saier am Samstag bei Sky. "Es waren große Vereine. Für uns war klar, dass wir ihn im Winter nicht abgeben werden. Im Sommer besteht durchaus eine Möglichkeit."

Natürlich nehme er die Wechsel-Spekulationen wahr, so Schlotterbeck, er würde diese aber "am liebsten an mir abprallen lassen". Schlotterbeck möchte sich auf das Sportliche fokussieren und gerne wieder an die Leistung der Hinrunde anknüpfen, weil er in der Rückserie "zwei, drei nicht so gute Partien" absolviert habe.

Eine Entscheidung über seine Zukunft habe er noch nicht getroffen, keine Gespräche mit Familie, Berater oder dem Verein geführt. Es gelte die Saison zu Ende zu spielen: "Und dann schauen wir weiter."