Schlotterbeck: "So eine Gefühlsexplosion am Schluss hatte ich noch nie"

Innenverteidiger Nico Schlotterbeck spielte gegen Wolfsburg wieder mal lange stark, war dann aber an beiden Gegentreffern beteiligt, bevor er den fulminanten Schlusspunkt setzte.

Jetzt ist er also auch noch Torjäger. "Er hat den Ball ja so gut abgelegt gekriegt, dass er im Prinzip nur noch den Fuß durchschwingen musste. Und mit seiner Qualität kann man das ja auch mit Stück weit erwarten", sagte Christian Streich über den Siegtreffer des SC Freiburg beim 3:2 gegen den VfL Wolfsburg.

Der Torschütze, an den der SC-Cheftrainer so hohe Erwartungen hat, war Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Stürmer Nils Petersen hatte ihm den Ball mit der Brust aufgelegt und Schlotterbeck sehenswert per Dropkick verwandelt. Der Abwehrspieler, in dieser Saison der Shootingstar schlechthin in der Bundesliga, zeigt Woche für Woche immer neue Qualitäten.

Der geht mir auch nur einmal von 20-mal so rein. Nico Schlotterbeck

Eine "Willensgeschichte" nannte der 22-Jährige den Sieg, "eine Glückgeschichte" seinen vierten Saisontreffer und behauptete: "Der geht mir auch nur einmal von 20-mal so rein.” Das sah Streich - allerdings ausdrücklich "mit einem Augenzwinkern" - anders. In der ARD-Sportschau verriet Schlotterbeck: "Ich hatte so was noch nie, so eine Gefühlsexplosion am Schluss, daher ist das Tor am Schluss etwas Besonderes für mich."

Schlotterbeck zeigt sich auch selbstkritisch

Dabei gelingt ihm in dieser Spielzeit so viel, dass die wenigen Fehlbarkeiten zwischendurch fast in Vergessenheit geraten. Denn der Anschlusstreffer der Niedersachsen, nach dem das Spiel nochmal spannend wurde, ging auch auf Schlotterbecks Kappe. "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt", analysierte der Defensivmann und sprach zurecht von einer verdienten 2:0-Führung. "Dann kriegen wir den Anschlusstreffer ohne Not nach einem Ballverlust von mir", gab er selbstkritisch zu. Es folgte auch noch das 2:2, nachdem es Schlotterbeck im Gewühl im eigenen Strafraum nicht gelungen war, zu klären. Sein untauglicher, abgefälschter Versuch rollte direkt vor die Füße von VfL-Torschütze Maximilian Arnold. Doch Schlotterbeck hatte drei Minute später das entscheidende, spektakuläre Schlusswort in diesem Spiel.

Freiburgs Kräfte schwinden ab der 70. Minute

Den zwischenzeitlichen Ausgleich sah Schlotterbeck auch als Folge der eigenen Schwächephase nach der Pause. "Wenn wir so gespielt hätten wie in der ersten Halbzeit, hätte Wolfsburg keinen Zugriff aufs Spiel gehabt”, mutmaßte er. Ab der 70. Minute seien dem Sport-Club etwas die Kräfte ausgegangen - was angesichts einiger Corona-Fälle, Verletzungen und der vorausgegangenen englischen Woche nicht überraschte.

Klassenerhalt rückt in den Hintergrund - Europapokal wird greifbar

Mit 44 Punkten nach 26 Spielen steuern die Breisgauer weiterhin geradewegs auf die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb zu. Spieltag für Spieltag rückt das längst erreichte, alljährliche Ziel "Klassenverbleib" weiter in den Hintergrund und der Europacup in den Fokus. "Der Sieg war wichtig, wir sind wieder dran an den Champions-League-Plätzen", freute sich Schlotterbeck. Er und der SC Freiburg sind zuletzt nur schwer zu stoppen, seit sechs Pflichtspielen gab es keine Niederlage. "Wenn die nächsten Wochen so weiterlaufen wie jetzt", hofft Schlotterbeck, "dann haben wir gute Chancen, auf jeden Fall unter den ersten sechs Teams zu bleiben."

In diesem Kreis befindet sich der Sport-Club schon seit dem 2. Spieltag.