Schlotterbeck schielt auf die Tabelle: "Ich will mich oben festbeißen"

Der SC Freiburg hat sich mit dem Sieg bei Hertha im oberen Drittel festgesetzt. Geht es nach Nico Schlotterbeck, darf das gerne so bleiben.

Der SC Freiburg erlebt derzeit ein echtes Hoch. Der Sport-Club ist nach dem 2:1 in Berlin weiter ungeschlagen und setzt sich mit 15 Punkten nach sieben Spielen im oberen Drittel der Tabelle fest. Zwar kann am Sonntag (19.30 Uhr) Leverkusen mit einem Sieg in Bielefeld noch vorbeiziehen, direkt nach der Partie gegen Hertha ist der SC aber erstmal Dritter, punktgleich mit dem Zweiten Dortmund.

Freiburger "Grund-Bollwerk"

Nico Schlotterbeck hätte nichts dagegen, wenn dies auch am Sonntagabend noch Bestand hat: "Ich will mich oben festbeißen, das ist mein Ziel. Ich glaube, das ist auch das Ziel der Mannschaft." Hauptverantwortlich für das Zwischenhoch macht der Abwehrspieler die "Geschlossenheit" und das "Grund-Bollwerk" der Breisgauer. In der Tat haben die Freiburger bislang nur fünf Gegentore kassiert, auch ein Verdienst von Schlotterbeck selbst - und außerdem noch nicht verloren.

Gegen Hertha "war es nach vorne vielleicht nicht so gut", dennoch glaubt Schlotterbeck, "dass wir eine sehr, sehr gute Saison dieses Jahr spielen können. Wir gewinnen gerade sehr viele Spiele und ich hoffe es bleibt so."

Super-Joker Petersen

Doch der Sport-Club bestach neben den defensiven Qualitäten in Berlin noch mit anderen: Beide Tore fielen nach Ecken von Christian Günter. Den 2:1-Siegtreffer machte dann Nils Petersen mit seinem 30. Jokertor im 250. Bundesliga-Spiel. "Zwei Standard-Tore, das hat gereicht heute", beendete Schlotterbeck grinsend sein Fazit.

Gewohnt nüchterner sah sein Trainer Christian Streich den Auswärtsauftritt seines Teams: "Fußballerisch war es Durchschnitt. Im Moment sind wir dann die Glücklicheren." Immerhin für das Anlaufen gab es ein Kompliment an sein Team. Was Streich von verfrühten Europapokal-Träumen hält, das hatte er vor Wochen bereits zum Ausdruck gebracht.