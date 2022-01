Schlotterbeck-Rückkehr offen - Uphoff vor nächster Chance

Zumindest auf den Einsatz eines zuletzt wegen eines positiven Coronatests fehlenden Leistungsträgers kann der SC Freiburg im Topspiel bei Borussia Dortmund hoffen.

Auf drei Profis musste der SC beim 2:2 gegen Bielefeld wegen positiver Coronabefunde verzichten. Der Ausfall der beiden Leistungsträger Mark Flekken und Nico Schlotterbeck machte sich letztlich schmerzhaft bemerkbar. Vor allem, weil der für Flekken im Tor stehende Benjamin Uphoff bei beiden Gegentoren schlecht aussah.

Flekken steht nicht zur Verfügung

Uphoff wird dennoch am Freitag in Dortmund aller Voraussicht nach zu seinem zweiten Bundesliga-Einsatz kommen. Flekken steht jedenfalls noch nicht zur Verfügung, wie ein SC-Sprecher am Dienstag auf kicker-Nachfrage erklärte. Beim niederländischen Nationalkeeper trat erst im Rahmen der zweiten PCR-Testreihe am vergangenen Donnerstag ein positives Ergebnis auf.

Bei Schlotterbeck, der schon nach dem ersten PCR-Test am Sonntag, dem 2. Januar, ein positives Ergebnis erhalten hatte und von seinem älteren Bruder Keven in der Innenverteidigung gegen Bielefeld nicht überzeugend vertreten wurde, besteht indes noch Hoffnung auf einen Einsatz. Ein erneuter PCR-Test am morgigen Mittwoch soll Klarheit bringen, ob der 22-Jährige rechtzeitig zurückkehren kann. Nachwuchstalent Kiliann Sildillia, dem dritten vorigen Woche positiv getesteten SC-Profi, ist wie Flekken keine Option für das kommende Wochenende.