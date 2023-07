Schlotterbeck reist mit Knieproblemen ab

Für Nico Schlotterbeck ist der US-Trip des BVB vorzeitig beendet. Am Samstag (Ortszeit) reist der Innenverteidiger nicht mit seinen Kollegen aus San Diego weiter nach Las Vegas, sondern tritt die Heimreise an. Grund dafür ist eine Knieverletzung.

Von Borussia Dortmunds US-Reise berichtet Matthias Dersch

Zufrieden waren die BVB-Verantwortlichen ohnehin nicht mit dem Testspiel gegen San Diego Loyal am vergangenen Donnerstag (Ortszeit). Denn trotz des auf den ersten Blick klaren 6:0-Erfolgs ließ die Leistung gegen den US-Zweitligisten über weite Strecken zu wünschen übrig.

Für zusätzlichen Verdruss sorgt nun eine Nachwehe der Partie: Innenverteidiger Nico Schlotterbeck muss nach seiner Verletzung aus der Schlussphase der Partie vorzeitig die Heimreise antreten. Während seine Kollegen am Samstag (Ortszeit) von San Diego aus weiter nach Las Vegas zur zweiten von insgesamt drei Stationen der US-Reise fliegen, kehrt der Nationalspieler nach Deutschland zurück. Da er aufgrund einer nicht näher benannten Knieverletzung in den USA nicht mehr mit der Mannschaft hätte trainieren können, entschlossen sich die BVB-Verantwortlichen in Absprache mit dem 23-Jährigen zu diesem Schritt.

In Deutschland soll es weitere Untersuchungen geben. Eine schwere Verletzung allerdings soll nach derzeitigem Stand nicht vorliegen. Geplant ist derzeit, dass er nach der Rückkehr des BVB-Trosses nach Dortmund wieder zum Team stößt.

Duranville kann bleiben

Der gegen San Diego ebenfalls angeschlagen ausgewechselte Julien Duranville bleibt dagegen beim Team. Die muskulären Probleme im Oberschenkel, über die er bereits nach wenigen Minuten klagte, entpuppten sich offenbar als nicht so schwer, so dass er die Reise wie geplant fortsetzen kann.