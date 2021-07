Schlotterbeck: "Natürlich hat Kuntz zwei Optionen"

Keven Schlotterbeck, für das Team von Stefan Kuntz kurzfristig nachnominiert, kam gegen Saudi-Arabien zu seinem zweiten Joker-Einsatz. Klappt es gegen die Elfenbeinküste von Anfang an? Der Innenverteidiger nennt die Optionen und wirft einen Blick auf den Gegner.

Als Bruder Nico mit der U 21 Europameister wurde, war Keven Schlotterbeck vor Ort. Umgekehrt wird das nicht der Fall sein. Während sich Nico mit dem SC Freiburg auf die anstehende Bundesliga-Saison vorbereitet, weilt Keven bei Olympia in Japan. Etwas Besonderes, wie der 24-Jährige am Montag unterstreicht. "Einer der schönsten Momente war die Eröffnungsfeier", so Schlotterbeck bei einer Medienrunde am Montag, zumal man dort "mal mit anderen deutschen Athleten sprechen konnte", wie beispielsweise Tennis-Star Alexander Zverev.

Zunächst richtet sich der Blick aber auf das olympische Fußballturnier, und da sieht Schlotterbeck "eine spannende Aufgabe, die uns hier erwartet". Nach der Auftaktniederlage gegen Topfavorit Brasilien (2:4), mühte sich die deutsche Elf - nach Rot für Amos Pieper am Ende nur noch zu zehnt - gegen Saudi-Arabien zum 3:2-Erfolg. Er fühlte mit Pieper, obwohl Konkurrent um einen Platz in der Abwehr, mit, und hatte "gehofft, dass es der Schiedsrichter bei Gelb belässt". Hat er aber nicht.

Ich bin gespannt, wie Kuntz sich entscheidet. Keven Schlotterbeck

Somit wird eine Stelle im abschließenden entscheidenden Spiel gegen die Elfenbeinküste in der Abwehr frei. Die Chance für einen Startelf-Einsatz? "Mal sehen, was das Abschlusstraining bringt", äußerte sich Schlotterbeck vorsichtig. Zumal Trainer Stefan Kuntz "natürlich zwei Optionen" habe. "Auf der einen Seite kann er taktisch umstellen, um die Elfenbeinküste zu verwirren. Auf der anderen Seite hat er zwei Jungs auf der Bank sitzen, die natürlich brennen." Gemeint hat er sich und Jordan Torunarigha, der es wie Schlotterbeck auf zwei Einwechslungen bringt.

Schlotterbeck ist "gespannt, wie Kuntz sich entscheidet". Und auch auf die Partie gegen die Ivorer, "eine körperlich robuste Mannschaft". Der Abwehrspieler sieht auf das deutsche Team "eine sehr spannende Aufgabe" zukommen, schließlich sei der Gegner "kein No-Name". Dabei hat er Franck Kessié von Milan im Zentrum ebenso im Blick wie die "schnellen Außen Gradel und Diallo".

Verbessertes Abwehrverhalten

Bange ist Schlotterbeck aber nicht. Die deutsche Olympia-Auswahl habe sich gegen Saudi-Arabien "deutlich verbessert" gezeigt, vor allem im Abwehrverhalten. Doch noch muss an Kleinigkeiten gearbeitet, "noch mehr ins Detail" werden. Schließlich habe die Konkurrenz "in den zwei Spielen gesehen, wo man uns knacken kann".