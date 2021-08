Schlotterbeck meldet sich mit Angriffslust zurück

Beim 0:0 gegen Bielefeld stand Nico Schlotterbeck defensiv sicher und strahlte Gefahr vor dem Arminia-Tor aus. Im Kampf um die Plätze in der Abwehrkette hat der 21-Jährige gute Karten, muss aber eine Altlast aus der vergangenen Saison in den Griff bekommen.

Dreimal tauchte Nico Schlotterbeck vor Stefan Ortega Moreno auf, jedes Mal verpasste er nur knapp ein Tor. Beim 0:0 des SC Freiburg gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Samstag scheiterte er nach einer Freistoß-Hereingabe Vincenzo Grifos am Heimkeeper, setzte kurz vor der Halbzeit einen Kopfball knapp am Kasten vorbei und knallte den Ball auch nach einem sehenswerten Dribbling in der 75. Minute nur ans Außennetz. Für einen Stürmer wäre das eine magere Bilanz, doch für Innenverteidiger Schlotterbeck ein gelungener Arbeitsnachweis.

Denn Toreschießen gehört nicht zu den Kernaufgaben des Abwehrspielers. "Er hat eine gute Leistung gezeigt und ist ein paar Mal richtig gut eingerückt", lobte SC-Trainer Christian Streich. Schlotterbeck hatte neben aller Angriffslust auch die Defensive gut im Griff - ein gelungenes Bundesliga-Comeback beim SC Freiburg (kicker-Note 2). Links in der Dreierkette vor dem Tor blieb der U-21-Europameister gegen Fabian Klos und Co. in der Luft überlegen und am Boden ohne großen Fehler.

Bruder Keven arbeitet noch Rückstand auf

"Er hat ein ruhiges, souveränes Spiel gemacht", fand auch Streich. Der setzte zuvor schon im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers (1:0) auf Schlotterbeck. Links in der Dreierkette dürfte der Linksfüßer vorerst die Nase vorne haben, obwohl Streich zuletzt explizit auch Konkurrent Dominique Heintz lobte. Nicos älterer Bruder Keven Schlotterbeck - der dritte Linksfüßer der fünf Innenverteidiger im Kader - arbeitet zuletzt bei der Freiburger U 23 in der 3. Liga etwas Rückstand nach seiner Olympia-Teilnahme auf.

Immerhin: Anlaufzeit brauchte der vergangene Saison an Union Berlin verliehene Nico Schlotterbeck im Breisgau nicht. "Er kennt alles in- und auswendig", sagte der SC-Coach. Nacharbeiten muss der Youngster mit den silberblond gefärbten Haaren aber trotzdem. Ende 2020 setzte ihn kurz hintereinander zwei Muskelverletzungen im Oberschenkel außer Gefecht, die Folgen wirken bis heute nach. "Das war richtig schade, weil er da zu früh wieder angefangen hat", erklärte Streich, der sich mehr Regenerationszeit für Schlotterbeck gewünscht hätte. Der ist inzwischen wieder vollständig fit, möglicherweise resultieren leichte Rückenprobleme aber aus den beiden Blessuren. "Wir hoffen, das mit täglichen Rehamaßnahmen und Übungen in den Griff bekommen zu können", schildert Streich. Zuletzt sah es ganz danach aus, als würde das klappen.