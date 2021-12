Schlotterbeck: "Gladbach war maßlos überfordert mit uns"

Beim historischen Freiburger 6:0-Kantersieg in Gladbach erzielt auch Nico Schlotterbeck sein heiß ersehntes erstes Saisontor. Der Innenverteidiger schwärmt von seinem Team, entschuldigt sich für seinen Torjubel - und ist im Ranking mit seinem Nebenmann noch immer abgeschlagen.

Ein Spiel gegen jede Wahrscheinlichkeit. Selbst Christian Streich hat in seiner über 25 Jahre währenden Trainerkarriere eine solche Halbzeit wie am Sonntag in Gladbach noch nie erlebt. Yann Sommer konnte in den ersten 45 Minuten nur einen Schuss von Ermedin Demirovic halten, sonst verwertete der SC jede Torchance und führte schon zur Halbzeit mit 6:0. Auch am Ende leuchtete ein 6:0 von der Anzeigentafel, der höchste Bundesligasieg in der Freiburger Klubhistorie. Nach Chancen stand es 8:2.

Zur Erinnerung: Am vergangenen Wochenende erarbeitete sich das Streich-Team in Bochum ebenfalls ein deutliches Chancenplus (9:3), verlor aber 1:2. "Der Fußball ist verrückt", sagte Streich. Und nicht immer erklärbar. So hatte etwa Nico Schlotterbeck in Bochum vier Torchancen, scheiterte einmal am Pfosten, zweimal am glänzenden Manuel Riemann und köpfte einmal drüber.

In Gladbach durfte auch der seit Sommer so oft auftrumpfende, zweikampfstarke, dynamische Abwehrmann mit dem guten Aufbauspiel erstmals in dieser Saison einen heiß ersehnten Treffer feiern.

Schlotterbeck berührte den Ball nach einem Freistoß des an diesem Abend mit drei Assists und einer weiteren Toreinleitung herausragenden Vincenzo Grifo nur leicht, danach wurde er von Gegenspieler Ramy Bensebaini abgefälscht und landete zum 6:0 für Freiburg im Netz.

"Es wurde langsam Zeit bei mir", drückte Schlotterbeck seine Erleichterung aus und übte im Rückblick auch Selbstkritik: "Ich hatte sehr viele Chancen, bin sehr oft am Unvermögen gescheitert, hatte auch ein bisschen Pech." 18 Torschüsse sind bisher für den U-21-Nationalspieler gelistet. Für Innenverteidiger-Kollege Philipp Lienhart führt die Statistik nur zwölf Torschüsse, der Österreicher erzielte in Gladbach jedoch schon sein viertes Saisontor.

"Dem Lini fallen irgendwie die Bälle vor die Füße", spöttelte Schlotterbeck: "Nein, Spaß. Ich freu mich für ihn. Bei seinem Tor hat er mich schon angelacht, weil ich eigentlich vor ihm dran war, den Ball aber nicht treffe. Wir haben ein sehr ordentliches Spiel gemacht zusammen hinten drin und sind damit sehr zufrieden."

Gladbach konnte mit dem 0:6 zur Pause "zufrieden sein"

Ordentlich ist eine nette Umschreibung für den fünften gegentorfreien Auftritt in dieser Spielzeit. Für die Gesamtleistung fand Schlotterbeck deutlichere Worte, geriet ins Schwärmen: "Ein unfassbares Spiel. Was wir in der ersten Halbzeit an Qualität auf den Platz gebracht haben, standardmäßig und fußballerisch - das war höchste Klasse, das kannst du nicht besser spielen. Es stand verdient 6:0 und Gladbach konnte, so blöd es sich anhört, mit dem 0:6 zur Halbzeit zufrieden sein. Gladbach war maßlos überfordert mit uns."

Was war der Schlüssel zu diesem völlig unerwarteten Spektakel, bei dem die Gladbacher Spieler wie Pappfiguren auf der Kirmes die Kulisse bildeten? "Unsere brutale Aggressivität und das frühe 1:0. Wenn du nach zwei Minuten führst, kommst du in einen Flow. Die ersten beiden Tore waren gut rausgespielt. Dann haben wir eine brutale Standardstärke mit dem rechten Fuß von Vince und dem linken von Günni", lobte Schlotterbeck besonders die Kollegen Grifo und Günter.

Ich glaube, ich hätte es nicht machen sollen. Nico Schlotterbeck über seinen "Mucki"-Jubel

...und ließ daraufhin die Muskeln spielen. Ein Fehler, wie er danach einräumte. imago images/Jan Huebner

Dann wäre nur noch die Sache mit seinem Torjubel zu klären. Warum flexte er vor den Gladbacher Fans beide Arme wie ein Bodybuilder und zeigte seinen Bizeps? "Das hatte nichts mit Gladbach zu tun, ich habe Respekt vor diesem riesigen Verein. Der Torjubel war so abgemacht mit meinen Kollegen, weil ich relativ häufig ins Fitnessstudio gehe, und ich habe gesagt: Wenn ich mal ein Tor mache, lasse ich meine Muckis so ein bisschen spielen", erläuterte Schlotterbeck und entschuldigte sich: "Ich wollte niemanden beleidigen von den Fans, das tut mir auch im Nachhinein leid, ich glaube, ich hätte es nicht machen sollen. In dem Moment war mir das nicht so bewusst."

Die Extraladung mit Adrenalin, Glückshormonen und positiver Energie nach diesem verrückten Feuerwerk im Borussia-Park will Schlotterbeck aber am liebsten konservieren und an den SC-Rekordstart anknüpfen: "Wir hatten den Flow zehn Spiele, hatten dann drei Niederlagen und haben ihn jetzt wiedergefunden."