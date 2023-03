Schlotterbeck exklusiv: "Das hätte nicht jeder Trainer gemacht"

Nach schwierigen Monaten hat sich Nico Schlotterbeck wieder stabilisiert - und daraus gelernt. Im kicker-Interview spricht der BVB-Verteidiger über die Rolle seines Bruders und das Vertrauen von Hansi Flick.

Ein Wintertransfer hat Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund geholfen, obwohl der BVB mit ihm gar nichts zu tun hatte. Seit sein zwei Jahre älterer Bruder Keven auf Leihbasis beim VfL Bochum spielt, haben sich auch Nicos Leistungen stabilisiert - und das ist womöglich kein Zufall.

Schlotterbeck erlebte nach seinem Wechsel zur Borussia keine leichte Phase. Als er dann beim WM-Auftaktspiel gegen Japan auch noch patzte und das Turnier zwei Spiele später für die deutsche Nationalelf schon wieder vorbei war, brauchte er "erst mal Urlaub" und fokussierte sich mit guten Vorsätzen - "wie das an Neujahr so ist" - für 2023 neu, erzählt er im kicker-Interview (Donnerstagausgabe).

"In Keven habe ich einen Anker"

Wie einst in der U 15 der Stuttgarter Kickers, als seine junge Karriere am Scheideweg stand und er sich durchbiss, half ihm der familiäre Rückhalt. "Meine Eltern und auch mein Bruder Keven, die mich immer unterstützen, haben mich damals oft aufbauen müssen. Und wie damals habe ich auch jetzt wieder Rat bei ihnen gesucht", so Schlotterbeck. "Dass mein Bruder seit dem Winter in Bochum spielt und dadurch wieder bei mir in der Nähe ist, spielt sicher auch eine Rolle. In ihm habe ich einen Anker. Ich freue mich immer, wenn wir ein, zwei Tage zusammen verbringen können. Das hilft mir sehr dabei, abzuschalten."

Die Tabellenführung mit dem BVB, zu der er als Stammkraft maßgeblich beigetragen hat, ist der beste Beweis: Schlotterbeck hat sich wieder stabilisiert. "Ich habe in meinen Augen zwar noch nicht mein Top-Niveau erreicht, aber ich freue mich gerade, wie es läuft. Für die Mannschaft, aber auch für mich persönlich." Und er hat aus der Vergangenheit etwas gelernt.

"Ich hätte vielleicht ein paar Interviews weniger geben sollen"

"Ich habe auch einige Fehler gemacht", meint er selbstkritisch. "Ich hätte vielleicht ein paar Interviews weniger geben und mich mehr auf mein Spiel konzentrieren sollen. Aber ich bin immer noch ein junger Spieler und war in einigen Dingen noch zu unerfahren. Es ist ein schmaler Grat: Solange du deine Leistung bringst, ist alles gut. Sobald die Leistung nicht mehr so konstant ist, wird es dir negativ ausgelegt, wenn du mal ein, zwei forschere Aussagen getroffen hast. Ich habe gelernt, demütiger zu sein und weniger zu reden. Aber das Extrovertierte gehört andererseits auch zu mir."

Der Bundestrainer schätzt Schlotterbecks Art und stärkte ihm immer wieder öffentlich den Rücken. "Hansi Flick gibt mir sehr, sehr viel Vertrauen. Das war auch nach den Spielen in der Nationalmannschaft, mit denen ich nicht zufrieden war, der Fall", sagt der 23-Jährige. "Oft konnte ich dieses Vertrauen zurückzahlen, manchmal aber eben auch nicht. Hansi Flick hat mich nach dem Japan-Spiel zum Beispiel auch gegen Spanien wieder gebracht in der Schlussphase des Spiels. Das hätte nicht jeder Trainer gemacht. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mir die Chance gegeben hat, diese WM zu spielen. Dafür möchte ich ihm gerne etwas zurückgeben und dieses Vertrauen rechtfertigen."

Schlotterbeck über die Tabellenführung vor dem Bayern-BVB-Gipfel, den "schmalen Grat", auf dem er wandelt, seine Rolle bei Flick und seine Erinnerungen ans Sommermärchen 2006: Das komplette Interview lesen Sie im aktuellen kicker vom Donnerstag - hier auch als eMagazine.