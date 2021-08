Schlotterbeck: "Das eine oder andere Korn hat vielleicht gefehlt"

Am vergangenen Wochenende musste Olympia-Rückkehrer Keven Schlotterbeck noch alleine auf den Platz, als seine Kollegen in Straßburg ihre Generalprobe hatten. Seit Dienstag trainiert er wieder mit der Mannschaft - und hat ein bisschen was nachzuholen.

Für seine Eltern und für seinen Bruder Nico hatte Keven Schlotterbeck Trikots im Gepäck, als er aus Tokio zurück gereist ist. Damit haben sie nach dem U 21-Europameister-Shirt ein weiteres Deutschland-Trikots mit Schlotterbeck-Aufdruck. Sehr viel mehr als diese Souvenirs und die Begegnung mit anderen Sportlern bei der Eröffnungsfeier wird bei Schlotterbeck wohl nicht hängen bleiben von seiner Olympia-Teilnahme, für die er nachnominiert worden war. Er hatte nur drei Kurzeinsätze, und auf Land, Leute und Athletenbegegnungen musste er wie alle anderen auch weitgehend verzichten.

"Auf der einen Seite war es eine sehr schöne Erfahrung, bei Olympia dabei zu sein", sagt der 24-Jährige, "auf der anderen Seite war es wegen der Umstände doch etwas schade, dass wir nicht so viel unternehmen konnten. Immerhin waren wir am Ende im Olympischen Dorf." Ansonsten habe sich das Leben zwischen Hotel und Trainingsplatz abgespielt, und im Hotel habe das Team seine Etage nicht verlassen dürfen, außer zum Essen, Training und Meetings. Das hätten Fahrdienste am Aufzug kontrolliert. "Im Hotel waren wir mit drei anderen Mannschaften untergebracht, sind denen aber nie über den Weg gelaufen", berichtet Schlotterbeck.

Schlotterbeck vermisst die Olympia-Stimmung

Er hat Verständnis für die Maßnahmen, aber "deswegen hat die Olympia-Stimmung gefehlt". Von dem was ihm Nils Petersen zuvor von seinen Erlebnissen erzählt hatte, als er in Rio 2016 mit Deutschland die Silbermedaille gewonnen hat, keine Spur. "Durch die Umstände war es dann ein bisschen eintönig", so Schlotterbeck. Hinzu kam die Enttäuschung über das frühe Ausscheiden, auch wenn "der Teamspirit definitiv da war". Sportlich wäre seiner Ansicht nach mehr drin gewesen, außer gegen Brasilien, die zudem den Vorteil einer längeren gemeinsamen Vorbereitung gehabt hätten. "Wir können uns nicht viel vorwerfen, die Umstände waren nicht so einfach", sagt Schlotterbeck, "manche Jungs hatten nur eine Woche Urlaub und zuvor U-21-EM gespielt - da hat vielleicht das eine oder andere Korn gefehlt."

Der Innenverteidiger hätte wohl mehr Kraft gehabt, hat von Trainer Stefan Kuntz aber kaum die Chance bekommen, das zu zeigen. Deswegen wird er beim Sport-Club nun ein etwas größeres Programm bekommen. "Er hat kaum Einsatzzeiten gehabt und zwischendrin haben sie nicht viel trainiert, dann ist man in keinem Rhythmus - da kann er nichts dafür, aber da muss er leider ein bisschen was nachholen", kündigte SC-Trainer Christian Streich an. Schlotterbeck fühlt sich nach der anstrengenden Japan-Reise allerdings trotzdem "unter Dampf, vielleicht fehlt die letzte Spritzigkeit, aber das kommt in den nächsten Wochen wieder".