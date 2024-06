Schlotterbeck-Abschied aus Freiburg bahnt sich an

Keven Schlotterbeck konnte sich in Freiburg nie wirklich durchsetzen, das gelang ihm zuletzt aber auf Leihbasis in Bochum. Nun kehrte er in den Breisgau zurück. Nach Gesprächen mit dem Freiburger Verantwortlichen über die sportlichen Vorstellungen geht die klare Tendenz bei Schlotterbeck aber in Richtung endgültiger Abschied. Klar ist, dass Bochum seine Nummer 31 halten möchte. Schlotterbeck bieten sich aber auch andere Optionen im In- und Ausland. Idealerweise herrscht bis Juli Klarheit, um beim neuen Klub die Vorbereitung zu bestreiten.