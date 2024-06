Schlößer bleibt Düren treu

Yannik Schlößer hat beim 1. FC Düren seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Der 22-jährige Stürmer, der für Deutschland zwei U-Länderspiele bestritt, scheint sich etwas im Aufwind zu befinden, denn nach 2 Toren in 19 Regionalliga-Spielen in der Saison 2022/23 waren es in der Spielzeit darauf schon 7 Treffer in 30 Partien. Sportdirektor Adam Matuschyk verdeutlicht in einer Meldung, dass er Schlößer eine noch bessere Quote zutraut: "Wir glauben fest daran, dass Yannik seine guten Leistungen im nächsten Jahr bestätigen kann und sogar noch das eine oder andere Tor mehr erzielen wird."