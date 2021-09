"Schlimmere Verletzung": Kapitän Gondorf fehlt dem KSC

Nach der bitteren Kreuzbandriss-Diagnose für Sebastian Jung gibt es die nächste Hiobsbotschaft für den Karlsruher SC.

Wenn der Karlsruher SC am Freitag beim FC Schalke 04 antritt (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wird nicht nur Verteidiger Jung fehlen. Wie die Badener am heutigen Donnerstag mitteilten, wird auch Kapitän Jerome Gondorf ausfallen.

Der 33-jährige Mittelfeldspieler hat sich im Training am Mittwoch eine Muskelverletzung zugezogen. "Er hat einen zu langen Schritt gemacht und über den Tag hinweg dann Probleme an der Oberschenkelrückseite bekommen", sagte KSC-Trainer Christian Eichner und sprach von einer "schlimmeren Verletzung". Wie der Ausfall von Gondorf kompensiert werden soll, ließ Eichner offen.

Keine Sonderbewachung für Terodde

Nach gutem Saisonstart wartet der KSC nun bereits seit fünf Spielen auf einen Sieg. Und Bundesliga-Absteiger Schalke zeigte zuletzt aufsteigende Form, besitzt zudem in Simon Terodde eine besondere Waffe. Einen Sonderbewacher für Schalkes Torjäger , der in dieser Saison schon sieben mal getroffen hat, will Eichner jedoch nicht abstellen. "Es ist nicht mehr wie früher, als man einem der gefährlichsten Spieler 90 Minuten hinterhergerannt und wahrscheinlich noch nachts bei ihm zuhause im Wohnzimmer oder auf der Toilette aufgetaucht ist, um ihn auszuschalten", sagte der KSC-Coach.