Schließt sich ein Kreis? Regensburgs "Neuzugang" Singh voller Tatendrang

Vor gut zwei Wochen ist Jahn Regensburg wieder in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt, nach der Weihnachtspause geht es am 3. Januar in die direkte Vorbereitung auf die Rückrunde. Sarpreet Singh kann es kaum erwarten.

Hat gute Erinnerungen an Darmstadt: Sarpreet Singh (re.). imago images/Schüler