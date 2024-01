Schließt Borja Iglesias die Boniface-Lücke?

Holt Bayer 04 den Boniface-Ersatz aus Spanien? Mittelstürmer Borja Iglesias soll das Leverkusener Objekt der Begierde sein. Zumindest rein sportlich passt der 31-Jährige von Betis Sevilla ins Anforderungsprofil.

Dass Bayer 04 wegen der langen Verletzungspause von Victor Boniface, der nach einer Adduktorenoperation bis Anfang April ausfällt, im Sturmzentrum nachbessern möchte, ist klar. Fehlt doch dort in Absenz des Nigerianers eine Alternative zu Torjäger Patrik Schick.

Jetzt berichtet die spanische Tageszeitung "Diario abc" darüber, dass Bayer 04 starkes Interesse an Borja Iglesias von Betis Sevilla bekundet hat. Rein sportlich betrachtet passt der 31-Jährige voll ins Profil: der frühere spanische Nationalspieler (zwei Einsätze) ist ein klassischer Wandspieler, der seinen robusten Körper (1,87 m/ 85 kg) gut einzusetzen weiß, Bälle gut abschirmen kann.

Zudem verfügt der Rechtsfuß über gute Qualitäten im Abschluss, auch wenn dies sein Leistungsnachweis aus der laufenden Saison nicht belegt. So wartet Borja Iglesias in La Liga noch auf seinen ersten Saisontreffer. Auch weil er bei Betis kein Stammspieler mehr ist, nur elfmal in der Meisterschaft zum Einsatz kam, dabei nur viermal in der Startelf stand.

Doch dieser Fakt, der auf den ersten Blick als Malus erscheint, ist womöglich ein entscheidender Pluspunkt für den Kandidaten. Schließich möchte Bayer einen Mittelstürmer verpflichten, der als Neuner stärker ist als Notlösungen wie Adam Hlozek oder Amine Adli, die aus einer hängenden Position besser zur Geltung kommen. Doch Bayer möchte am liebsten einen Boniface-Ersatz leihen.

Einen solchen Angreifer zu bekommen, der einerseits genügend Qualität mitbringt, anderseits aber auch auf dem Wintermarkt greifbar ist, ist nicht so einfach. Zumal sich die Frage stellt: Welcher Mittelstürmer von Format wechselt im Winter nach Leverkusen mit der Aussicht, dort hinter Schick nur die Nummer 2 und ab April sogar nur die Nummer 3 zu sein?

Für Borja Iglesias dürfte dies kein Hindernis sein. Zum einen, weil er auch bei Betis kein Stammspieler ist. Zum anderen, weil er zumindest bis April bei Bayer auf regelmäßige Einsätze hoffen dürfte. Entweder als Joker, weil Schick bei Möglichkeit immer wieder in der Endphase von Spielen entlastet werden soll. Oder als Startelfspieler, da Bayer stand jetzt noch auf drei Hochzeiten tanzt. Eine Belastung, die für Schick nach einjähriger Verletzungspause alles andere als optimal wäre.

Und trotz seiner Flaute in dieser Saison weiß Borja Iglesias, wo das Tor steht. So erzielte er in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils eine dreistellige Trefferzahl (15/10/11).

Ein Haken bei Iglesias-Transfer

Einziger Haken an der Personalie: Betis möchte den Angreifer verkaufen, Bayer strebt eigentlich ein Leihgeschäft an, um ab der neuen Saison dann nicht drei, mit dem zur AS Rom ausgeliehenen Sardar Azmoun sogar vier Mittelstürmer im Kader zu haben. Eine Leihe gilt in Sevilla aber als unwahrscheinlich, weil die eher klammen Spanier nur zwei Mittelstürmer im Kader haben und selbst nachbessern müssten.