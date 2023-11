"Schleunigst abstellen": Hoffenheims Heimschwäche soll im Pokal enden

Für die TSG Hoffenheim steht am Sonntag das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Ligakonkurrenten RB Leipzig auf dem Spielplan. Dann will die TSG vor allem eines: den aktuellen Heimfluch brechen.

"Ich habe noch kein Pokalspiel verloren", schmunzelt Stephan Lerch, der bei seiner Teilnahme am DFB-Pokal bislang immer im Finale stand - satte sechsmal in Summe als Co- oder Chef-Trainer, immer mit dem VfL Wolfsburg. "Es ist immer was Besonderes in Köln, deshalb ist das natürlich auch unser Ziel, dahinzukommen", sagt der Trainer in Diensten der TSG Hoffenheim.

Lerch kann Heimschwäche "auch nicht erklären"

Nach acht Saisonspielen rangieren die Hoffenheimerinnen in der Liga derzeit auf Platz drei, allerdings mit bereits sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München. Das liegt vor allem an der Hoffenheimer Heimschwäche in dieser Runde: Von vier Spielen wurde nur eines gewonnen (am 1. Spieltag mit 9:0 gegen den MSV Duisburg), aber schon zwei verloren.

Auf unserem Weg müssen aber auch mal Rückschritte erlaubt sein. Aber momentan gibt es einen Stillstand. Stephan Lerch über die bisherige Saison der TSG Hoffenheim

"Das Dietmar-Hopp-Stadion war früher eine kleine Festung. Momentan ist das nicht so. Das stört uns auch, ist nicht unser Anspruch, aber ich kann es auch nicht erklären", sagt Lerch.

"Auf unserem Weg müssen aber auch mal Rückschritte erlaubt sein. Momentan gibt es einen Stillstand, wir schaffen es nicht über 90 Minuten gute Lösungen zu finden und schenken die Gegentore zu einfach her. Aber wir können auch nicht erwarten, dass alle Abläufe am 8. Spieltag schon sitzen", bittet der Trainer einerseits um Geduld, stellt aber auch klar: "Diese Fehler müssen wir schleunigst abstellen."

Aufsteiger Leipzig liegt der Pokal

Am besten schon am Sonntag im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen RB Leipzig (13 Uhr, LIVE! bei kicker), das nach acht Bundesliga-Spieltagen bislang nur einen Sieg und fünf Punkte auf dem Konto hat. Dass dem Aufsteiger der Pokal liegt, haben die Leipzigerinnen in der vergangenen Saison bewiesen, als sie erst im Halbfinale vom SC Freiburg gestoppt werden konnten (0:1).

"Leipzig ist in der Außenseiterrolle. Sie können ohne großen Druck aufspielen und werden alles in die Waagschale werfen", erwartet Lerch einen Gegner der "mutig spielen wird, sehr intensiv".

Im Detail heißt das: "Leipzig versucht die Gegner vor Probleme zu stellen, geht auch mal ins hohe Pressing. Sie haben mit Vanessa Fudalla eine treffsichere Stürmerin, die weiß, wo das Tor steht. Auch Sandra Starke bringt viel Erfahrung mit, hinzu kommen junge, hungrige Spielerinnen, die unbekümmert auftreten. Das muss man erst mal verteidigen."

Lerch fordert von Spielerinnen "Grundtugenden"

Dass die TSG neben dem Weiterkommen am Sonntag auch die Möglichkeit hat, die eigene Negativserie zu Hause zu beenden, ist ein zusätzlicher Motivator.

Wir müssen bei uns bleiben, dann bin ich guter Dinge, dass das klappt mit einem Sieg. Stephan Lerch über das Pokal-Duell mit RB Leipzig

"Das ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel, da wird kein Fehler verziehen. Wir müssen die Grundtugenden wie Zweikampfverhalten und eine gute Passquote an den Tag legen, müssen fleißig sein. Das Ergebnis ist in erster Linie abhängig von uns selbst. Wir müssen bei uns bleiben, dann bin ich guter Dinge, dass das klappt mit einem Sieg", stellt Lerch klar.

Maier baucht noch Zeit

Mit Nationalspielerin Paulina Krumbiegel steht am Sonntag eine weitere Offensivakteurin wieder zur Verfügung, für Torhüterin Martina Tufekovic (Prellung) wird es dagegen noch nicht reichen. Dass Ex-Nationalspielerin Leonie Maier nach ihrer Verletzungspause bereits zweimal wieder im Kader stand, ihrem bislang einzigen Saisonspiel aber noch kein zweites hinzufügen konnte, hat indes seine Gründe.

"Leo war ein bisschen raus. Jetzt ist sie wieder einsatzfähig, braucht aber noch Zeit. Sie muss die Spielerinnen, die es bislang ordentlich gemacht haben, unter Druck setzten", erklärt Lerch, der sich zum Beispiel gegen die SGS Essen (0:3) auch die Option auf einen offensiveren Wechsel offenhalten wollte.