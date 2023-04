Schleudertrauma und Rippenbruch: Immobile bei Autounfall verletzt

Im Schatten von Neapel spielt Lazio Rom in Italien eine herausragende Saison - auch weil Ciro Immobile einmal mehr abliefert. Nun aber verletzte sich der Stürmer bei einem Autounfall.

Groß war die Sorge, als in Italien die Meldung über einen Autounfall von Ciro Immobile über den Äther ging. Der Stürmer sei am Sonntagmorgen in Rom mit seinem Auto mit einer Tram zusammengestoßen. Auf Bildern, die italienische Medien veröffentlichten, war die kaputte Fahrzeugfront zu sehen und die Straßenbahn, die infolge des Zusammenstoßes entgleiste - der Fahrer der Tram soll sich ebenfalls verletzt haben.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt ein Sprecher der zuständigen Feuerwehr, dass Immobile selbst am Steuer saß - der 33-Jährige sei mit seinen Töchtern unterwegs gewesen. Nach dem Unfall seien die ältere Tochter sowie Immobile in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. "Der Fußballer bleibt unter Beobachtung in der Abteilung für Notfallmedizin der Gemelli-Klinik", hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Krankenhauses.

Leichte Entwarnung: "Mir geht es zum Glück gut"

Lazio teilte später mit, dass Immobile ein Schleudertrauma der Wirbelsäule und einen Rippenbruch erlitten habe. Sein Zustand sei derzeit gut, er bleibe aber vorerst zur Beobachtung in der Klinik. Der italienische Nationalstürmer selbst meldete sich via "Gazzetta dello Sport" und betonte, dass alles in Ordnung sei: "Mir geht es zum Glück gut, mir tut nur mein Arm ein bisschen weh."

Immobile erzielte in der laufenden Saison für Lazio zehn Tore, der 33-Jährige ist damit mal wieder der treffsicherste Spieler in Reihen der Römer, die sich als Tabellenzweiter mit 61 Punkten ganz klar auf Champions-League-Kurs befinden. Acht Spieltage vor Schluss ist Spitzenreiter Napoli (75 Punkte) zwar weit enteilt, allerdings haben die Römer auch schon einen komfortablen Vorsprung von satten zehn Punkten auf den Tabellenfünften Inter Mailand.

Wie lange Immobile ausfallen wird, ist noch unklar.