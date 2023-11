Schlenzer in der Nachspielzeit: Salar holt mit Altglienicke den Dreier

Die VSG Altglienicke hat am Dienstag im Nachholspiel den Chemnitzer FC lange Phasen dominiert, konnte aber erst in der Nachspielzeit ihrem neuen Trainer Murat Salar ein rundum gelungenes Pflichtspiel-Debüt bereiten.

In seinem ersten Regionalliga-Spiel als Trainer der VSG Altglienicke sah Murat Salar seine Elf gegen den Chemnitzer FC erstmal in der Defensive gefordert. Konnte VSG-Schlussmann Kasten in der 6. Minute einen Schuss von Mensah noch wegfausten, war er drei Minuten später gegen einen Schuss von Tobias Müller aus kurzer Distanz machtlos. Danach entfalteten die Hausherren aber ihre spielerische Qualität und drückten mit aller Macht auf den Ausgleich. In der 21. Minute gab es Elfmeter für Altglienicke, doch Cigerci schoss drüber. Knapp war es auch in der 33. Minute, als Gogia an CFC-Torwart Wunsch scheiterte, Sezer zum Nachschuss kam, diesen aber Wunsch und Verteidiger Felix Müller gemeinsam noch irgendwie an die Latte abfälschen konnten. Die Chemnitzer Pausenführung war somit etwas schmeichelhaft. Auch nach dem Seitenwechsel übte Altglienicke Dominanz aus, agierte allerdings nicht mehr ganz so zwingend. In der 74. Minute war es dann aber doch passiert, Roczen scheiterte zunächst an Wunsch, doch im Nachschuss markierte der Stürmer das fast schon überfällige 1:1. Die Gastgeber wollten mehr, mussten in der 87. Minute aber einen Schreckmoment überstehen, als Keller das Außennetz traf. Endgültig gelungen war Salars Trainerdebüt, als Deziel in der Nachspielzeit mit einem gefühlvollen Schlenzer in den Winkel tatsächlich noch den Dreier aufs Altglienicker Konto buchte.