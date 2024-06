Schleef verlängert beim TSV Havelse

Marco Schleef wird auch in der kommenden Regionalliga-Saison für den TSV Havelse auflaufen. Der Verteidiger, der seit 2018 im Verein ist, hat seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. "Marco geht inzwischen in seine siebte Saison für den TSV und steht dabei exemplarisch für den Weg eines echten Havelser Jungen, wie wir Ihn uns wünschen. Aus der eigenen Jugend über ein NLZ in den Kader unserer ersten Mannschaft und gemeinsam bis in den Profifußball", freut sich Sportdirektor Florian Riedel.