"Schlechteste Saisonleistung": Iisalo zählt seine Bonner an

Bonns Trainer Tuomas Iisalo hat seine Spieler nach dem Debakel in Spiel drei der BBL-Finalserie angezählt.

Trainer Tuomas Iisalo hat seine Profis der Telekom Baskets Bonn in der Finalserie der Basketball-Bundesliga öffentlich angezählt. "Wir haben die schlechteste Saisonleistung gezeigt. In so einem wichtigen Spiel ist es natürlich enttäuschend. Wir waren aber in allen Belangen schlechter und von Beginn an immer zwei Schritte zu langsam", sagte der Finne nach dem 84:112 bei ratiopharm Ulm am späten Mittwochabend. Im Finale im Modus Best-of-five liegen die Rheinländer nun mit 1:2 zurück. Bei einer Niederlage am Freitag (20.30 Uhr/TV und Stream bei "Sport1" und "MagentaSport") wäre die erste Meisterschaft dahin.

Hauptrundensieger Bonn hat vor Beginn der Finalserie 25 Bundesliga-Spiele in Serie gewonnen und in dem nationalen Wettbewerb 38 von 40 Partien für sich entschieden. "Das ist sehr frustrierend für jeden Spieler und Trainer", merkte Iisalo bei "MagentaSport" zum dritten Spiel, bei dem sein Team chancenlos war, an. Auch Ulm hat bislang noch nie den Titel in der BBL gewonnen. Auf dem Weg ins Finale hatte das Team von Anton Gavel bereits Meister Alba Berlin und Pokalsieger FC Bayern München besiegt.