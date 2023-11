"Schlechteste Flüge, minderwertige Hotels": Afghanische Nationalspieler im Streik

Ein Großteil der afghanischen Nationalmannschaft weigert sich, in der WM-Qualifikation anzutreten. Die Gruppe klagt über Korruption im Verband.

Dem englischen "Guardian" liegt ein Brief vor, der diese Woche von drei im Ausland lebenden Führungsspielern an die FIFA und den Asiatischen Fußballverband AFC verschickt wurde. Im Oktober hatte Afghanistan in der ersten WM-Qualifikationsrunde die Mongolei mit 1:0 bezwungen, in der nun folgenden Gruppenphase heißen die Gegner Indien, Kuwait und Katar, wo Afghanistan am Donnerstag antreten soll.

Doch insgesamt 18 Spieler aus dem Ausland sind dazu nicht mehr bereit, wie aus dem Schreiben hervorgeht. Bitter auch für den neuen Coach: Der Engländer Ashley Westwood, der unter anderem für Aston Villa auf 286 Einsätze in der Premier League kommt, hatte erst vergangene Woche einen Einjahresvertrag als neuer Coach der Afghanen unterzeichnet.

Nationalspieler Noor Husin erklärte, dass die Entscheidung im letzten Trainingslager gefällt wurde. "18 Spieler kamen zusammen und sagten: 'Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir dem ein Ende setzen'", so der 26-Jährige, der für den National-League-Verein Southend United spielt. Man wolle den einheimischen Spielern damit helfen, "denn das Geld, das von der FIFA kommt, wird nicht richtig verwendet. Wir haben die denkbar schlechtesten Flüge und müssen in minderwertigen Hotels übernachten".

In dem Schreiben wird die FIFA aufgefordert, den Vorwürfen nachzugehen, dass hochrangige AFF-Funktionäre Gelder veruntreut haben, die eigentlich in die Entwicklung des Fußballs im Land investiert werden sollten. Faysal Shayesteh vom indischen Klub Sreenidi Deccan erklärte: "Wir fordern die FIFA auf, unseren Verband nicht mehr finanziell zu unterstützen, weil das Geld in die Taschen einer Bande fließt, die den Fußball im Lande beherrscht."

AFF-Führung soll Gelder veruntreut haben

Shayesteh und seine Kollegen behaupteten konkret unter anderem, dass Mitglieder der AFF-Führung Gelder aus den Flugtickets der Spieler für Reisen zu Spielen veruntreut haben. In Dokumenten, die der Guardian einsehen konnte, forderte die AFF von der FIFA fast 65.000 Dollar für eine Reise zum Nationenpokal des Zentralasiatischen Fußballverbandes im Juni in Kirgisistan zurück, die ursprünglich etwa 45.000 Dollar kosten sollte. Zudem sollen überhöhte Rechnungen für Hotelzimmer gestellt worden sein, die von der FIFA übernommen wurden.

Der Generalsekretär der AFF, Behram Siddiqui, wies die Vorwürfe zurück. "Seit dem Regimewechsel im August 2021 sind keine Gelder von der FIFA oder aus externen Quellen auf das Bankkonto des Fußballverbands geflossen", erklärte er. "Einige Spieler beschweren sich darüber, dass ihnen keine Business-Class-Flüge zur Verfügung gestellt werden, die normalerweise von Profiteams genutzt werden. Der Verband ist jedoch nicht in der Lage, aus seinen Mitteln Business-Class-Flüge zu chartern oder zu bezahlen."

Ein FIFA-Sprecher erklärte zu dem Fall: "Die FIFA wurde erst kürzlich über diese Vorwürfe informiert und untersucht die Angelegenheit derzeit." Für das Qualifikationsspiel gegen Katar wurde ein Kader mit überwiegend einheimischen Spielern zusammengestellt. Die Partie wird in Saudi-Arabien ausgetragen, nachdem die AFF mit Katar einen Vertrag über die Ausrichtung aller Heimspiele abgeschlossen hat.