Schlechter letztmals 2020: Bittere TV-Quote fürs DFB-Team

Ein Jahr vor dem Start der Heim-EM zeigen auch die TV-Quoten, wie wenig Euphorie gerade rund um die deutsche Nationalelf herrscht. Die Zahlen vom Polen-Länderspiel im Vergleich.

Kai Havertz & Co. erlebten am Freitag in Polen die nächste Enttäuschung - auch bei den TV-Zuschauern. IMAGO/Schüler

Leere Ränge im Stadion, die zweite Garde auf dem Rasen und ein glanzloser 1:0-Sieg: Das Testspiel, das die deutsche Nationalmannschaft am 11. November 2020 in Leipzig - unter anderem mit Luca Waldschmidt und Ridle Baku - gegen Tschechien bestritt, hat keinen bleibenden Eindruck in der DFB-Geschichte hinterlassen. Und auch die Einschaltquote war damals unterirdisch: Sechs Tage vor dem unvergessenen 0:6-Debakel der Löw-Elf in Spanien verfolgten nur 5,42 Millionen Menschen die Partie bei RTL.

Mehr als zweieinhalb Jahre später scheint die DFB-Auswahl in ähnlichen Euphorie-Sphären angekommen zu sein, was ein Jahr vor der Heim-EM ein alarmierendes Zeichen ist. Als die Mannschaft von Löw-Nachfolger Hansi Flick am Freitag ihr Testspiel in Polen unglücklich mit 0:1 verlor, schauten im Schnitt 5,92 Millionen in der ARD zu - es ist die schlechteste Quote für ein spät angepfiffenes Deutschland-Länderspiel seit jenem gegen Tschechien.

Am Montag war die Quote beim 3:3 gegen die Ukraine zwar mit 4,57 Millionen Zuschauern noch mal deutlich niedriger ausgefallen, die Partie war aber als "Signal an die Fans" (DFB-Präsident Bernd Neuendorf) bereits um 18 Uhr ausgetragen worden, was sich naturgemäß negativ auf die Einschaltquote auswirkte. Noch schlechter schnitt in den letzten Jahren nur die ebenfalls um 18 Uhr angesetzte WM-Generalprobe gegen den Oman im vergangenen November ab (4,26 Millionen).

Gegen Peru und Belgien hatten noch deutlich mehr eingeschaltet

Alle weiteren Länderspiele unter Flick, der seit August 2021 im Amt ist, hatten mindestens die Sechs-Millionen-Marke geknackt. So auch die bisherigen Länderspiele seit der verkorksten WM in Katar: Den 2:0-Sieg gegen Peru in Mainz hatten am 25. März im ZDF 6,37 Millionen Menschen verfolgt, die 2:3-Niederlage gegen Belgien drei Tage später in Köln bei RTL 6,96 Millionen.

RTL ist auch am kommenden Dienstag wieder an der Reihe, wenn Deutschland erneut um 20.45 Uhr zum Abschluss der aktuellen Länderspielphase in Gelsenkirchen Kolumbien empfängt und endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern will - auch vor den Fernsehgeräten.