Schlechte Vorzeichen für Mahomes: Zehn Fakten zum Super Bowl 2023

Super Bowl LVII steht an. Kurioses, Wissenswertes und Historisches zur Paarung zwischen Chiefs und Eagles.

Im Gleichschritt in den Super Bowl

Mit den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles haben es die beiden besten Teams der abgelaufenen Regular Season in den Super Bowl geschafft. Vor allem offensiv punktete niemand so gut wie diese beiden Mannschaften. Kurios: Inklusive der Play-offs kommen Chiefs und Eagles auf die exakt gleiche Zahl von 546 erzielten Punkten in dieser Saison.

Das erste Brüderpaar

Mit Eagles-Center Jason Kelce (35) und Chiefs-Tight-End Travis Kelce (33) treffen zwei Brüder aufeinander. Das gab es in der Geschichte des Super Bowls noch nie - zumindest nicht bei zwei Spielern. 2013 waren im Super Bowl zwischen den Baltimore Ravens und den San Francisco 49ers allerdings die beiden Head Coaches John und Jim Harbaugh Brüder.

Historisches Quarterback-Duell

Auf der wichtigsten Position im Football kommt es zu einem historischen Duell: Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes und Eagles-Spielmacher Jalen Hurts sorgen dafür, dass sich erstmals zwei schwarze Quarterbacks in einem Super Bowl gegenüberstehen. Bisher war immer mindestens einer der beiden Starting Quarterbacks weiß.

Jünger war keiner

Und noch auf einer anderen Seite der Super-Bowl-Geschichtsbücher tragen sich die beiden Spielmacher ein. Nie war das Alter zweier Quarterbacks zusammengerechnet so niedrig wie das von Hurts (24 Jahre, 189 Tage) und Mahomes (27 Jahre, 148 Tage), die sich damit knapp vor das Match-up Joe Montana gegen Dan Marino im Super Bowl 1985 setzen.

Der MVP-Fluch wirft die Schatten voraus

Mahomes und Hurts gelten auch als die beiden Favoriten auf den Titel des "Most Valuable Player" der Saison, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergeben wird. Mahomes dürfte das Rennen allem Anschein nach machen - was aber für den Super Bowl ein schlechtes Omen sein könnte: Alle neun MVPs, die im 21. Jahrhundert im Super Bowl standen, haben das große Finale verloren.

Das nächste schlechte Vorzeichen

Und für Mahomes gibt es ein weiteres schlechtes Vorzeichen: Er warf in der Regular Season für den höchsten Raumgewinn aller Quarterbacks und ist damit der siebte Spielmacher, der es in der gleichen Saison in den Super Bowl schaffte. Alle sechs vor ihm haben dann allerdings verloren.

"Defense wins championships" - auch diesmal?

In der abgelaufenen Saison machten die Chiefs ligaweit die meisten Punkte, die Eagles ließen die wenigsten zu. Es ist erst das vierte Mal, das die statistisch beste Offense im Super Bowl auf die statistisch beste Defense trifft - und auch hier spricht der Trend für Philadelphia: Alle vier Spiele gingen an das Team mit der besten Defense.

Gewinnerfarbe weiß

Es gibt aber auch eine Statistik, die für Kansas City spricht - auch wenn sie etwas abseitig ist. Die Chiefs werden im Super Bowl offiziell als Auswärtsteam geführt und treten daher in ihren weißen Auswärtstrikots an. Kurioserweise ein gutes Vorzeichen, denn 15 der letzten 18 Super Bowls gewann das in Weiß spielende Team.

Ein seltenes Duell

Obwohl beide Teams eine lange Historie in der NFL haben, treffen Chiefs und Eagles erst zum insgesamt zehnten Mal aufeinander. Alleine bei sechs der bisherigen neun Duelle war Chiefs-Trainer Andy Reid Head Coach eines der beiden Teams: dreimal für die Chiefs und dreimal für die Eagles, die er von 1999 und 2012 betreut hatte. Bemerkenswert: Alle sechs Spiele verließ Reid als Sieger.

Doppeltes Treffen mit der Vergangenheit

Kurioserweise hat nicht nur Reid eine Vergangenheit bei den Eagles, sondern auch umgekehrt Eagles-Coach Nick Sirianni eine Vergangenheit bei den Chiefs. Der heute 41-Jährige erhielt 2009 seinen ersten NFL-Job als Assistenztrainer in Kansas City, blieb dort bis 2012 - und wurde dann vom neuen Trainer nicht mehr übernommen. Dessen Name: Andy Reid.