"Schlechte Stimmung": Pforzheim trennt sich von Murati

Der 1. CfR Pforzheim wird nach der Winterpause mit einem neuen Trainer an den Start gehen. Am Donnerstag gab der Klub aus der Oberliga Baden-Württemberg die Trennung von Sani Murati bekannt. Ein Nachfolger steht offenbar schon in den Startlöchern.

Beim 1. CfR Pforzheim hätte am Donnerstag alles so schön sein können: Mit Angreifer Stanley Ratifo darf sich ein Akteur der Oberliga-Mannschaft beim Afrika-Cup mit Größen des Weltfußballs messen. Doch abseits der Ratifo-Personalie scheint die Stimmung in der Goldstadt starke Schrammen bekommen zu haben, die jetzt in die Trennung von Trainer Sani Murati mündeten.

In einer Meldung schreibt der 1. CfR: "In den letzten Monaten verschlechterte sich die Stimmung innerhalb der Mannschaft immer mehr. Die Leistung - insbesondere bei Auswärtsspielen - stimmte nicht, die Kommunikation litt. Mit nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen blieb das Team in der jüngsten Vergangenheit weit hinter den Erwartungen und den selbst gesteckten Zielen."

Während der 27-Jährige gehen muss, bleibt mit Alexander Freygang der andere Teil des bisherigen Trainerduos an Bord. Gleiches gilt für Co-Trainer Benjamin Britsch und Leon Hauser, der sich um die Torhüter kümmert. Davon unberührt sucht der Verein nach einem neuen Chefcoach und ist dabei offenbar schon seit weit, ohne dass aktuell ein konkreter Name bekannt wäre. Die Pforzheimer schreiben: "Die Vereinsführung ist nun mit einem Nachfolger im Gespräch, der in den nächsten zwei Wochen vorgestellt werden soll. Beim Trainingsauftakt am 15. Januar wird er bereits im Einsatz sein."