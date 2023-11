Schlechte Nachrichten für S04: Drexler und Kabadayi fehlen bis Jahresende

Der FC Schalke 04 muss in den verbleibenden drei Spielen dieses Kalenderjahres auf Dominick Drexler und Yusuf Kabadayi verzichten. Das sei das Ergebnis der jeweiligen MRT-Untersuchungen, wie der Zweitliga-16. am Dienstagnachmittag mitteilte.

Die schlechten Nachrichten für Schalke 04 wollen dieser Tage einfach nicht abreißen. Durch das jüngste 3:5 in Düsseldorf verblieben die Königsblauen auf Rang 16 der 2. Bundesliga. Doch die Niederlage war nicht der einzige Rückschlag, den die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts zu verkraften hat.

Wie die Schalker am Dienstagnachmittag mitteilten, werden Dominick Drexler und Yusuf Kabadayi die letzten drei Partien des Kalenderjahres 2023 verpassen. Das Duo kann also nicht mithelfen, wenn S04 am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Schlusslicht Osnabrück im Krisenduell empfängt. Es folgen das Auswärtsspiel in Rostock am 10. Dezember sowie das Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am 15. Dezember.

Drexlers unglücklicher Ausfallschritt

Grund für den Ausfall Drexlers ist nach Klubangaben ein "kleiner Muskelfaserriss", den sich der 33-Jährige in Düsseldorf zugezogen hat. Ein unglücklicher Ausfallschritt hatte die frühe Auswechslung des Routiniers nötig gemacht. Nach 33 Minuten nahm Geraerts bereits einen Dreierwechsel vor - weil S04 mit 0:3 in Rückstand lag. Drexler kam in dieser Saison bis dato zehnmal zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer (beim 2:1-Auswärtssieg in Nürnberg). Sein kicker-Notenschnitt liegt bei 4,11.

Podcast Was würde ein Abstieg für Schalke bedeuten? Die deutsche U 17 steht nach einem Krimi gegen Argentinien im WM-Finale, in Leverkusen verlängert der Baumeister des Erfolgs - und Schalke ist mal wieder im Krisenmodus alle Folgen

Kabadayi hatte derweil bereits das Aufwärmen verletzungsbedingt abbrechen müssen. Beim 19-Jährigen wurde am Montagnachmittag ebenfalls ein Muskelfaserriss diagnostiziert. Der samt Kaufoption vom FC Bayern geliehene Angreifer kommt auf neun Zweitliga-Einsätze, in denen er sieben Mal eingewechselt wurde und zwei Tore erzielte (kicker-Notenschnitt 3,56).

Wann die beiden Profis wieder zur Mannschaft, die sich am Montag in einem offenen Brief an die eigenen Fans gewandt hatte, stoßen, hänge vom jeweiligen Heilungsverlauf ab.