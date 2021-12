Schlaudraff wird Sport-Geschäftsführer bei Wolfsburgs Kooperationspartner St. Pölten

Ex-Nationalspieler Jan Schlaudraff wird neuer Geschäftsführer Sport beim österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten.

Zweitligist SKN St. Pölten hat die Nachfolger für General Manager Andreas Blumauer präsentiert. Mit Jan Schlaudraff (Sport) und Matthias Gebauer (Wirtschaft) werden die beiden Kernbereiche künftig auf zwei Personen aufgeteilt. Diese übernehmen ab 3. Januar 2022 ihre neuen Positionen beim Verein aus Niederösterreich.

"Wir haben uns für die Entscheidung zur Nachbesetzung dieser beiden Positionen bewusst etwas mehr Zeit genommen, um sämtliche Bewerbungen bestmöglich zu evaluieren und alle Optionen in Erwägung zu ziehen. Mit der Bestellung von Matthias Gebauer für die Wirtschaft und nunmehr auch Jan Schlaudraff für den sportlichen Bereich ist es uns aus meiner Sicht gelungen, zwei optimale Kandidaten an Bord zu holen, mit denen wir in den kommenden Jahren den Verein kontinuierlich weiterentwickeln werden", so SKN-Präsident Helmut Schwarzl.

St. Pölten ist Kooperationspartner des VfL Wolfsburg, Schlaudraff gilt als enger Vertrauter von VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Bereits im Oktober berichtete der kicker von der bevorstehenden Anstellung des ehemaligen Bundesliga-Profis Schlaudraff, der in seiner aktiven Karriere als Fußballer für den FC Bayern München, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach und Alemannia Aachen am Platz stand. Nach seinem Karriereende bekleidete er zuletzt den Posten des Sportdirektors bei seinem Ex-Klub Hannover. Er wird sich künftig um die sportlichen Angelegenheiten in St. Pölten kümmern. "Ich habe mir bei meinen bisherigen Besuchen ein genaues Bild vom Verein machen können und bin davon überzeugt, dass wir hier als Team in der Zukunft ein langfristig erfolgreiches Projekt aufbauen können. Ich freue mich, dass ich ab Januar Teil eines Teams sein werde, das viel bewegen möchte und gehe mit einem sehr positiven Gefühl an die Aufgabe heran", so der 38-jährige Deutsche.

Matthias Gebauer für Bereich Wirtschaft verantwortlich

An seiner Seite wird künftig der 30-jährige Tiroler Matthias Gebauer für den wirtschaftlichen Bereich der Geschäftsführung verantwortlich sein, der zuletzt als CEO für mehrere Unternehmen tätig war und beim SKN St. Pölten bereits die U 15 als Coach betreute. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und sehe riesiges Potenzial im gesamten Klub. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten einen jungen und frischen Wind in den Verein bringen und diesen sukzessive weiterentwickeln", gibt sich Gebauer motiviert für seine kommende Aufgabe.