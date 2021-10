Schlagerspiel in Berlin: Wiede oder Weinhold?

Während der SC Magdeburg bei der Klub-WM in Saudi-Arabien weilt, ringen dahinter Berlin und Kiel um ihren sechsten Sieg. Es ist auch das Duell zweier Europameister, die sich stark ähneln.

Nach sechs absolvierten Spielen ist Magdeburg mit 12:0 Punkten Spitzenreiter der Handball-Bundesliga, die Füchse Berlin und der THW Kiel (10:0) folgen direkt dahinter. Nun kommt es am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Hauptstadt zum Schlagerspiel und der Frage, wer mit dem SCM Schritt halten kann.

Kiel bezwang zwar jüngst Schlusslicht Minden mit 34:25, ließ aber zuvor in Montpellier (30:37) erstmals in dieser Saison Federn. Die Füchse sind in dieser Saison derweil noch ungeschlagen, haben sämtliche ihrer acht Pflichtspiele für sich entschieden - und diese Serie soll am Wochenende möglichst halten. 39-mal gab es dieses Duell schon in der Bundesliga, nur fünfmal ging der Haupstadtklub als Sieger vom Platz. Die Zebras gewannen 31 dieser Partien und gehen nicht nur deswegen als leichter Favorit ins Rennen.

Linkshänder auf der Mitte

Eine spezielle Rolle kommt im direkten Aufeinandertreffen womöglich auch zwei Europameistern von 2016 zu: Fabian Wiede auf Seiten der Füchse, Steffen Weinhold auf Seiten des THW. Beide verkörpern ähnliche Spielertypen, beide scheuen Direktkontakt und Verantwortung keineswegs. Ihre Spielintelligenz ließ sie in ihrer Karriere zum Teil auch auf der für Linkshänder eher ungewöhnlichen Spielmacher-Position auftauchen.

Wiede feierte im April 2013 sein Debüt in der Nationalmannschaft gegen Dänemark, Weinhold debütierte bereits 2008. Während Wiede (84 Einsätze, 155 Tore) noch die Zukunft des DHB-Teams mitprägen soll, hat Weinhold sein Nationaltrikot im Sommer letztmals ausgezogen (137 Einsätze, 336 Tore). "Ich bin dankbar für die Zeit und verbinde viele unvergessliche und prägende Erlebnisse mit der Nationalmannschaft", sagte Weinhold bei seinem Abschied: "Die Prioritäten verschieben sich nun hin zu meiner Familie."

Beide verbindet auch, dass sie in der Vergangenheit häufiger mit Verletzungen zu kämpfen hatten, wobei Weinhold gerade die letzten Monate in der Nationalmannschaft entscheidend mitgestaltete. Wiede dagegen rang nach hartnäckigen Schulterproblemen lange um den Anschluss. Nun wollen beide das direkte Duell für sich entscheiden - wobei bei den Teamplayern die zwei Punkte über allem stehen werden.