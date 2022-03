Schlagers Comeback nach dem Comeback

Nach seinem Comeback in der Bundesliga ist Xaver Schlager auch zurück im Kreise der österreichischen Nationalmannschaft. Teamchef Franco Foda nominierte den Wolfsburger für das WM-Playoff-Halbfinale in Wales.

Der Rückkehr von Xaver Schlager fieberten nicht nur die Fans und Verantwortlichen des VfL Wolfsburg entgegen, auch Österreichs Teamchef Franco Foda hoffte, dass der Mittelfeldspieler nach seinem im vergangenen August zugezogenen Kreuzbandriss schnell wieder auf die Beine kommt. "Wir hatten Kontakt während der gesamten Reha-Zeit", berichtete Schlager, der nach seinem Bundesliga-Comeback Ende Februar nun auch in der Nationalmannschaft zurück ist - rechtzeitig zum WM-Playoff-Halbfinale in Wales. Am Dienstag nominierte Foda den Wolfsburger für das 24-köpfige Aufgebot, bei dem VfL-Keeper Pavao Pervan auf Abruf steht. Am 24. März tritt die ÖFB-Auswahl in Cardiff an, am 29. März absolviert die Auswahl ein Freundschafts-Länderspiel.

"Ich kann nicht einfach sagen: Ich bin wieder zurück"

Schlagers Nominierung unterstreicht seinen Stellenwert bei Foda. Ansprüche hatte der Mittelfeldspieler, der in der Bundesliga die vergangenen drei Partien bestritten hat, zuletzt zweimal in der Startelf und am vergangenen Wochenende in Freiburg (2:3) 75 Minuten auf dem Feld stand, keine gestellt. "Ich kann nicht einfach sagen: Ich bin wieder zurück, ich möchte dabei sein. Ich muss meine Leistung zeigen", hatte Schlager kürzlich noch betont und wollte erst einmal "abwarten, wie ich die nächsten Wochen verkrafte." Bislang ohne Probleme.

Schlager und die Mentalität

Ob es für ihn auch schon gegen Wales zur Startelf in der Nationalmannschaft reicht, wird sich zeigen. Klar ist: Für Österreich geht es in Cardiff um alles oder nichts. "Solche Spiele werden auch oft im Kopf entschieden", sagt Foda. "Wir müssen von unseren eigenen Qualitäten überzeugt sein und eine gute Mentalität in den Zweikämpfen zeigen." Dafür ist Schlager geradezu prädestiniert.