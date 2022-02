Schlagers Comeback - jetzt wünscht er sich Minuten

Xaver Schlager ist zurück: Gut ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss feierte der Wolfsburger Mittelfeldmann in Mönchengladbach (2:2) sein Comeback. Der Österreicher soll nun schnell wieder wichtig sein.

Zur Wahrheit dieser so arg durchwachsenen Wolfsburger Saison, sagte Trainer Florian Kohfeldt dieser Tage, gehören auch die schweren Verletzungen wichtiger Spieler. Den bitteren Anfang machte schon am 3. Spieltag Xaver Schlager, als er sich beim Heimsieg gegen RB Leipzig (1:0) Ende August einen Kreuzbandriss zuzog. Es folgten auch noch Paulo Otavio, bei dem ebenfalls das Kreuzband riss, und Lukas Nmecha, der sich eine Knöchelfraktur zuzog. Während der Brasilianer in dieser Saison nicht mehr auf den Rasen zurückkehrt und Nmecha sein Comeback um eine weitere Woche verschieben musste, stand Schlager am Samstag in Mönchengladbach erstmals wieder auf dem Platz. "Ein schönes Gefühl", freut sich der Österreicher.

20 Ligaspiele hatte Schlager verpasst, nach knapp einer Stunde war die Wolfsburger Doppelsechs, die in der vergangenen Saison zu einer der besten der Bundesliga gehörte, wieder vereint - Schlager an der Seite von Maximilian Arnold. Jedoch: Die 2:1-Führung konnten sie nicht über die Zeit bringen, nach Platzverweis gegen Maxence Lacroix (70.) erzielte die Borussia noch den Ausgleich. "Vom Spielerischen her war Gladbach besser", räumte Schlager ein und sieht Verbesserungsbedarf bei seiner Mannschaft. "Wir müssen weiter an uns arbeiten, dass uns sowas nicht passiert", meinte er mit Blick auf die Lacroix-Situation, als dieser ins Eins-gegen-eins-Duell mit Marcus Thuram musste und am Ende in der Not per Hand klärte.

Die Not im Tabellenkeller ist für den VfL aktuell einigermaßen gemindert, mit den Rückkehrern soll in den nächsten Wochen der Abstiegskampf erfolgreich gemeistert werden. Schlager will spielen, um möglichst schnell wieder der Alte zu sein. "Es ist wichtig, dass ich Spielminuten bekomme und wieder in den Rhythmus komme." Wichtig für ihn und für Wolfsburg.