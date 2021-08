Schlager: "Van Bommel trainiert ja nicht mit"

Neue Saison, eine neue Spielidee, eine neue Herausforderung für Xaver Schlager. Der Österreicher spricht über die Chancen beim nächsten Wolfsburger Spiel in Berlin und warum er auch von Mark van Bommels Tipps im Spiel kaum etwas mitbekommt.

Das 1:0 zum Bundesliga-Auftakt gegen Bochum gab Xaver Schlager nach einer komplizierten Testspielserie und dem am grünen Tisch zunächst verlorenen Pokal-Erstrundenspiel in Münster eigentlich ja "ein gutes Gefühl". Man sei mit der Leistung größtenteils zufrieden, aber: "Es hat sich dann doch nicht so gut angefühlt, weil wir versäumt haben, das 2:0 oder 3:0 zu machen und Bochum spielen lassen haben. Wenn es blöd läuft, bekommen wir noch den Ausgleich. Deshalb war es sicher nicht unser bestes Spiel, aber wir wissen, wir können uns steigern. Man braucht immer ein bisschen, um in die Saison zu kommen. Es war eine schwierige Vorbereitung."

In Berlin sei nun eine Steigerung nötig, weiß der Österreicher. "Wenn ich mich an die letzten beiden Spiele gegen Hertha erinnere, dann hatten wir da in der letzten Saison am meisten Glück, zweimal sogar. Wir waren zweimal die schlechtere Mannschaft, haben einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt." 1:1 und in der Rückrunde zu Hause 2:0 hießen seinerzeit die Ergebnisse, die durchaus auch entgegengesetzt hätten ausfallen können. Jetzt erwartet Schlager "ein schwieriges Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Sie haben zum Auftakt verloren und wollen es zu Hause sicher wiedergutmachen". Dennoch regiert bei Wolfsburgs Nummer 24 die Zuversicht: "Wenn wir unser Spiel durchziehen, können wir gewinnen."

Auch, wenn den Wölfen noch die letzte Feinabstimmung fehlt. "Vier Wochen bin ich jetzt da. Es ist anders. Es sind andere Trainingseinheiten, andere Schwerpunkte. Als wir vor zwei Jahren einen Trainerwechsel hatten, war es auch zu Beginn schwierig. Es hat gedauert, bis wir uns gefunden haben. Und so ist es jetzt auch. Wir brauchen sicherlich noch Zeit, aber bisher machen wir es schon sehr gut. Da müssen wir weiter dranbleiben, arbeiten, dann wird es stetig besser."

Schwerpunkt unter van Bommel ist die Offensive

Was sich mit dem Wechsel von Oliver Glasner zu Mark van Bommel geändert hat, kann Schlager recht gut erläutern. "Vorher lag das Augenmerk sehr viel auf der Defensive. Jetzt geht sehr viel mit dem Ball, die Schwerpunkte sind offensiv. Es ist schon etwas anderes, ob man den Ball hat oder nicht. Wobei es drauf ankommt: Früher hatte man lieber Ballbesitz, heute sagt man, Ballbesitz ist unwichtig. Man kann auch gewinnen, wenn man nicht viel Ballbesitz hat. Es ist Geschmackssache."

Wichtiger als das System, zuletzt gegen Bochum ein 4-2-3-1 mit Schlager auf einer der Sechserpositionen, seien die Prinzipien und Abläufe die stimmen müssten, so der 23-jährige ÖFB-Nationalspieler (24 Einsätze). Obwohl ihn nunmehr ein ehemaliger Weltklasse-Mittelfeldspieler anleite, funktioniere deshalb nicht gleich alles von allein. "Mark van Bommel trainiert nicht mit, also kann ich mir nicht so viel abschauen. Natürlich gibt er dir ein, zwei Inputs, die dir weiterhelfen, die ihm weiterhelfen. Im Großen und Ganzen ist es eine ganz andere Zeit, eine andere Generation. Man kann den Fußball von früher nicht mit heute vergleichen. Wenn man sieht, was die Spieler heute laufen und was sie früher gelaufen sind, dann ist das etwas ganz anderes. Alles wird immer schneller und in zehn Jahren wird es wieder ein ganz anderer Fußball sein, mit anderen Systemen, Bewegungen. Darum kann man das schwer vergleichen."

Innerhalb der 90 Minuten in der Bundesliga könne Schlager ohnehin kaum etwas von der Seitenlinie aufnehmen. "Im Spiel kriege ich gar nichts mit. Da kriege ich nicht einmal die Fans mit. Man versucht, im Tunnel zu sein. So schlecht er beim Alkoholtrinken ist, so gut ist der Tunnelblick im Fußball, wenn man nichts anderes mitbekommt. Da ist es richtig gut, weil man sich auf diese Sache konzentriert. Manchmal schafft man es, manchmal nicht. Jedes Spiel ist anders."