Schlager-Spiel in Salzburg: "Ich bin dem LASK sehr dankbar für die Zeit"

Für Alexander Schlager kommt es am Samstag erstmals seit seinem Wechsel nach Salzburg zum Wiedersehen mit dem LASK. Der 27-Jährige gibt sich vor dem Heimspiel gegen seinen Ex-Verein aber betont gelassen.

Seit seinem Wechsel zu Red Bull Salzburg hätte es für Alexander Schlager kaum besser laufen können: Der 27-Jährige avancierte in der Mozartstadt trotz ursprünglich anderer Planungen rasch zur Nummer eins und wusste auch den österreichischen Teamchef Ralf Rangnick nachhaltig von sich zu überzeugen. Da passte es fast schon perfekt ins Bild, dass die ÖFB-Elf mit Schlager im Tor am vergangenen Montag durch einen 1:0-Auswärtssieg in Aserbaidschan endgültig ihr Ticket für die EM-Endrunde in Deutschland löste.

Am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) steht für Schlager gleich das nächste Highlight auf dem Programm: Erstmals seit seinem Abschied aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt bekommt es der gebürtige Salzburger mit dem LASK zu tun. "Für mich ist das am Samstag schon ein besonderes, ein cooles Spiel. Ich bin dem LASK sehr dankbar für die Zeit, die ich dort hatte. Das habe ich ja schon mehrfach betont", erklärte Schlager vor dem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber. "Aber am Samstag geht es für uns, für den FC Red Bull Salzburg, in ein wichtiges Heimspiel. Da wollen wir die drei Punkte unbedingt in Salzburg lassen. Alles andere ist nebensächlich."

Statistik spricht für Salzburg

Trainer Gerhard Struber muss gegen den LASK auf Fernando (Adduktoren), Kamil Piatkowski (Wade), Leandro Morgalla, Bryan Okoh, Justin Omoregie, Lukas Wallner (alle Oberschenkel) sowie den gesperrten Abwehrchef Strahinja Pavlovic verzichten. Ob Sekou Koita (Adduktoren) dabei sein kann, ist noch fraglich. Zusätzliche Verletzte hat der 46-Jährige nach der Länderspielpause nicht zu beklagen. "Wir wissen, dass tabellarisch die dritte Kraft im Lande zu uns kommt, von dem her müssen wir bereit sein, auch in diesem Spiel mit all unseren Mitteln all in zu gehen. Wir wollen vor heimischer Kulisse unter Beweis stellen, dass es gegen uns sehr schwierig ist, wenn wir mit unserem typischen Spirit unsere spielerischen Grundprinzipien auf den Platz bringen", meinte Struber vor dem Spitzenspiel der elften Runde.

Dieses wird Salzburg in ungewohnter Rolle in Angriff nehmen: Am vergangenen Spieltag musste der Serienmeister Platz eins nach dem 2:2-Unentschieden bei Austria Klagenfurt an Sturm Graz abtreten. Für den LASK ist dies nicht zwingend eine gute Nachricht. Inklusive seiner Auftaktspiele gewann der Ligakrösus die vergangenen 14 Spiele, in die er nicht als Tabellenführer ging. In den letzten sechs dieser Partien mussten die Salzburger kein einziges Gegentor hinnehmen. Darüber hinaus ist der Champions-League-Starter gegen die Athletiker seit zwölf Bundesliga-Spielen ungeschlagen (neun Siege, drei Unentschieden).

Obwohl die Statistik also klar für Salzburg spricht, zeigte sich Schlager vor dem aktuellen Tabellendritten gewarnt. "Der LASK hat eine sehr anspruchsvolle und gute Mannschaft. Im Sommer hat es da ja eine gewisse Umstellung gegeben", spielte er auf den großen Umbruch in Linz an. "Aber letztendlich liegt es an uns, an der Art und Weise, wie wir ins Spiel gehen und was wir auf den Platz bringen. Wenn da jeder von uns am Limit unterwegs ist, was wir am Samstag sicher brauchen werden, dann bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir mit einem Heimsieg weitermachen."

Lesen Sie auch: LASK will bei schwerer Aufgabe in Salzburg etwas mitnehmen